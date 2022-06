Isola dei Famosi, Marco Cucolo perde la valigia e Lory Del Santo commenta in maniera durissima

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex naufrago Marco Cucolo in seguito al suo ritorno in Italia ha smarrito le valigie. Lory Del Santo ha rivelato di non avere alcuna intenzione di inviargli dei vestiti.

L‘Isola dei Famosi ha portato un po’ di problemi nella coppia formata da Marco Cucolo e Lory Del Santo. I due infatti, fidanzati da 9 anni circa, sembrerebbero essere ai ferri corti e proprio nelle scorse ore l’attrice si è espressa ancora una volta nei confronti del fidanzato utilizzando delle dure parole. Cucolo infatti sembrerebbe aver perso le valigie motivo per il quale tornato in Italia dall’Honduras si è trovato senza nulla da indossare. Ma, come ha reagito la Del Santo a tale inconveniente?

Le accuse di Lory Del Santo a Marco Cucolo

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono arrivati sull’Isola dei Famosi come una coppia ma quella che in origine doveva essere una bella esperienza di condivisione che avrebbe dovuto rafforzare il loro rapporto si è rivelata in realtà in altro. Il rapporto tra l’attrice e il compagno sembrerebbe essere abbastanza teso, almeno stando a quanto emerso nel corso degli ultimi giorni. Il motivo? Lory Del Santo sembrerebbe essere molto arrabbiata con il compagno per non averle dimostrato appoggio e supporto in Honduras. L’attrice ha accusato Cucolo di non averla difesa ma di essersi schierato dalla parte degli altri naufraghi.

Marco Cucolo senza vestiti in Italia

Marco Cucolo è da poco tornato in Italia dall’Honduras. E proprio durante il viaggio di ritorno nel nostro Paese sembrerebbe aver perso le valigie tanto da essere arrivato senza niente da indossare. Ma, come ha reagito Lory Del Santo? Ha inviato al compagno alcuni vestiti oppure no? A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di una recente intervista rilasciata a Biccy.it. “Starà con l’asciugamano in hotel”, queste di preciso le sue parole. Lory Del Santo ha poi proseguito rivelando “La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel”. Lory Del Santo ha comunque voluto sottolineare che il giovane si trova attualmente in hotel in isolamento fino alla prossima puntata dell’Isola dei Famosi, ma comunque nonostante questo ha voluto precisare di non avere il desiderio di vederlo e di non volergli fare avere nessun vestito.

Nessun contatto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Da quando Cucolo è tornato dall’Honduras non sembrerebbe aver avuto alcun contatto con Lory Del Santo. L’attrice ha rivelato di aver parlato con la madre del ragazzo e ha precisato di aspettarsi da parte di Cucolo delle scuse . Solo se “dirà le cose giuste” potranno tornare ad essere una coppia altrimenti la loro storia finirà per sempre.