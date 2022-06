0 SHARES Condividi Tweet

Un imprenditore di Bari è stato salvato dal pronto intervento di una bagnina. L’uomo si era tuffato nelle acque di una delle spiagge di Rosamarina. Subito dopo essersi tuffato ha iniziato ad annaspare.

La bagnina in servizio in spiaggia si è accorta subito che qualcosa non andava e ha immediatamente soccorso l’uomo riuscendo a ricondurlo a riva.

L’uomo è stato sottoposto a tutti gli esami di rito.