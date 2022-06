Puglia tragedia in mare, 47enne barese muore annegato dopo aver portato in salvo la figlia

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 47 anni di Bari è morto annegato dopo essere riuscito a salvare la figlia. La tragedia si è consumata nelle acque di Forcatella, località nel brindisino.

L’uomo si è tuffato subito in acqua dopo che ha visto la figlia che in acqua era in grossissima difficoltà e rischiava di annegare.

Il 47 enne barese è riuscito a portare in salvo la piccola ma poi, per l’enorme sforzo si è accasciato ed è stato risucchiato dalle acque morendo annegato.

Non si conoscono le generalità dell’uomo.