Gigi D’Alessio ospita nel suo show il figlio e si commuove, poi dice: “Non è facile”

Gigi D’Alessio commosso per la presenza del figlio Luca D’Alessio nel suo show musicale Gigi come te 30 anni insieme in onda su Rai 1 venerdì 17 giugno 2022.

Nella serata di ieri è andato in onda un programma davvero molto interessante, ovvero il concerto di Gigi D’Alessio su Rai 1. Si è trattato del programma intitolato Gigi come te 30 anni insieme, uno show musicale che è stato trasmesso su Rai 1 in diretta da Napoli. Una lunga attesa ed una serata davvero speciale in compagnia del noto artista, così come di altri ospiti come Fiorello, Eros Ramazzotti, Amadeus e Vanessa Incontrada. Ad un certo punto sul palco è arrivato anche il figlio di Gigi D’Alessio, ovvero LDA che abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi essendo stato un concorrente dell’ultima edizione andata in onda quest’anno. È stato un momento piuttosto emozionante non soltanto per Gigi ed il figlio, ma anche per tutti i presenti ed i telespettatori.



Gigi come te 30 anni insieme, un successo lo show di Gigi D’Alessio in diretta da Napoli



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è andato in onda lo show musicale intitolato Gigi come te 30 anni insieme direttamente da Napoli. È stata una serata molto bella ed emozionante all’insegna della musica. Sul palco sono intervenuti diversi artisti come Fiorello, anche Amadeus, Eros Ramazzotti e l’amica di Gigi ovvero Vanessa Incontrada.

LDA, Luca D’Alessio il figlio di Gigi interviene nello show



Tra gli ospiti saliti sul palco c’è stato proprio lui Luca D’Alessio, ovvero il figlio del noto cantante che ha cantato il suo inedito intitolato Quello che fa male. Il giovane ha preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è stata per lui un’esperienza molto importante perché gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Gigi nell’ ospitare il figlio si è tanto emozionato. I due si sono seduti su una panchina e sono stati intervistati dalla stessa Mara Venier che ha condotto un’ intervista doppia. È stato proprio in quegli attimi che Gigi è apparso piuttosto emozionato e ad un certo punto pare che la sua voce è apparsa proprio rotta dall’emozione.



Gigi emozionato per la presenza del figlio sul palco



“A me interessa che hai trasferito valori importanti. I miei figli sono educati e hanno una nobiltà d’animo importante. Non è facile fare il genitore”. Queste le parole di Gigi che poi ha cantato insieme al figlio un brano inedito proprio di quest’ultimo. Gigi però ha avuto un pensiero anche per gli altri figli ed ha dedicato loro una poesia bellissima di Eduardo De Filippo.“Se io e i miei fratelli siamo così è per te”, avrebbe detto Luca al suo papà.