Gigi D’Alessio svela cosa gli ha fatto Fiorello

Grande successo per lo show Gigi come te 30 anni insieme andato in onda su Rai 1 venerdì 17 giugno 2022. Ospite speciale Fiorello. Il cantante svela interessanti retroscena.

Gigi D’Alessio nella serata di ieri venerdì 17 giugno 2022 ha condotto una serata all’insegna della musica e dello spettacolo ma anche delle emozioni. Lo show è andato in onda su Raiuno, intitolato Gigi come te 30 anni insieme che ha avuto un successo davvero strepitoso. Hanno preso parte al programma diversi ospiti e nello specifico artisti di un certo calibro come Eros Ramazzotti, Vanessa Incontrada, Amadeus ed anche l’amatissimo showman Fiorello. La sua partecipazione al programma è stato un successone.

Gigi come te 30 anni insieme, lo show di Gigi D’Alessio e il grande successo

Fiorello è stato uno degli artisti principali ospite di questo show. Sappiamo bene che quest’ultimo ha avuto un successo davvero strepitoso nel corso della sua carriera e che è molto amato dal pubblico italiano. Solitamente non è facile che Fiorello possa essere ospite in vari programmi o eventi, ma a quanto pare per Gigi D’Alessio sembra aver dato la sua disponibilità senza tanti problemi.

Fiorello, grande attesa per la partecipazione dello showman allo show

Era stato lo stesso Gigi D’Alessio ad anticipare la presenza di Fiorello sulle pagine del settimanale Tele Sette.“E’ imprevedibile. Ogni giorno mi manda un vocale con una nuova idea”. Queste le parole di Gigi nel parlare di Fiorello e della sua presenza al programma Gigi come te 30 anni insieme.

Gigi racconta come è avvenuto il primo contatto tra i due

Stando a quanto raccontato dallo stesso Gigi D’Alessio sembrerebbe che nel momento in cui quest’ultimo ha chiamato Fiorello per invitarlo al suo evento, lo showman avrebbe chiesto all’artista di non parlare della sua presenza allo show, in modo tale che sarebbe stato per tutti una grande sorpresa. In realtà poi a svelare questa notizia è stato lo stesso Fiorello durante un suo spettacolo.“Ha fatto impazzire il mio telefono” , questo quanto concluso da Gigi.



Sul palco anche Amadeus e tanti altri cantanti e comici italiani



Ad ogni modo, la presenza di Fiorello è stata davvero piuttosto importante per lo show che ha visto però la partecipazione anche di altri artisti come Amedeus.“Quello con lui sarà un momento divertente. Racconteremo i nostri anni ’90, quando lui faceva il dj e io volevo andare a Sanremo”. Queste le parole di Gigi pronunciate nei giorni scorsi parlando dello show. Tra gli altri artisti, sono intervenuti poi Stefano De Martino, Mara Venier, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Andrea Delogu, Eros Ramazzotti, Clementino e Fiorella Mannoia. Diversi anche i comici che hanno preso parte all’evento come Maurizio Casagrande, VIncenzo Salemme e Alessandro Siani.