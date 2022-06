Eros Ramazzotti va ospite nello show Gigi D’Alessio e fa un gesto che commuove tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti dello show Gigi uno come te- 30 anni insieme. Il cantante si è esibito insieme a Gigi e poi ha fatto una speciale dedica alla piccola Elena Del Pozzo.

Eros Ramazzotti nella serata di ieri è stato ospite nel programma di Gigi D’Alessio, ovvero quello andato in onda su Rai1 per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Sono stati tanti gli artisti che hanno preso parte al programma in questione, che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ad aprire le danze è stato proprio lui, Eros Ramazzotti che ha preso parte quindi allo show musicale di Gigi D’Alessio, trasmesso su Rai 1. Il cantante si è esibito con alcuni suoi grandi successi e poi ad un certo punto sembra aver detto qualcosa che ha fatto tanto emozionare il pubblico presente ed i telespettatori a casa.

Eros Ramazzotti ospite speciale al Gigi uno come te- 30 anni insieme

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti speciali dello show musicale Gigi uno come te-30 anni insieme. Si è trattato di uno show musicale dedicato proprio alla carriera di Gigi D’Alessio e trasmesso su Rai 1. Eros e Gigi D’Alessio hanno cantato insieme sulle note di alcuni grandi successi dell’uno e dell’altro, come ad esempio Quanti amori. Quest’ultima è una delle canzoni più amate di Gigi D’Alessio.

Il pubblico in delirio per l’esibizione di Eros e Gigi



Eros poi ha cantato alcuni dei brani da lui presentati nel corso della sua carriera e diventati dei veri e propri tormentoni.Uno di questi è stato proprio Più bella cosa e Un’emozione per sempre. Il pubblico presente in piazza Plebiscito a Napoli è andato letteralmente fuori di testa cantando a squarciagola i successi di Eros.

La dedica di Eros alla piccola Elena Del Pozzo



Dopo essersi esibito poi, il cantante Romano sembra aver voluto fare una dedica alla piccola Elena la bambina che è stata uccisa a Catania qualche giorno fa proprio dalla sua mamma.“Ciao Elena!”, avrebbe pronunciato Eros Ramazzotti mandando anche un bacio rivolto verso il cielo. È stata una dedica davvero molto emozionante quella del cantante alla piccola Elena Del Pozzo, la bambina che come già abbiamo avuto modo di anticipare è stata uccisa dalla madre Martina Patti. Questa dedica speciale è piaciuta tanto ai telespettatori dello show di Gigi D’Alessio e su internet sono apparsi tanti commenti positivi nei confronti del noto cantante Romano.