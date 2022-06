Lory Del Santo, ha un malore nel locale di Flavio Briatore e gli amici vogliono chiamare un’ambulanza

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex naufraga Lory Del Santo pare abbia avuto un malore mentre si trovava a cena al noto locale di Flavio Briatore. Il racconto drammatico dell’ex naufraga.

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. E’ stata eliminata soltanto qualche giorno fa e sembra che anche da ex naufraga, la showgirl abbia trovato il modo di stare sotto i riflettori. In studio, nel corso delle varie puntate sembra che se la sia presa in diverse circostanze con Vladimir Luxuria, che in questi mesi non si è risparmiata nel dare dei giudizi sulla sua persona. Ad ogni modo, in queste ore sembra che l’ex naufraga sia finita sotto i riflettori, per quanto accaduto in un noto locale di Flavio Briatore. Ma cosa è accaduto?

Lory Del Santo si sente male al locale di Flavio Briatore

Lory Del Santo nelle scorse ore ha confessato di aver avuto un malore nel noto locale di Flavio Briatore. Pare che la showgirl si trovasse in questo locale e proprio mentre stava cenando, avrebbe avuto un malore. La rivelazione è arrivata a Biccy.it, dove Lory ha confessato di essersi sentita poco bene, proprio durante la cena. Il malore è stato improvviso e così Lory sarebbe dovuto correre in bagno, dove tra l’altro sarebbe rimasta per un pò di tempo. Insomma, una disavventura per l’ex naufraga che la stessa ha voluto raccontare nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni a Biccy.it.



Malore improvviso per l’ex naufraga, il racconto di Lory sul malore avuto al Crazy Pizza



Pare che il tutto sia accaduto qualche sera fa al Crazy Pizza, il nuovo locale dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci. “Ho sceso le scale e mi sono sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, me per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”. Queste le parole dichiarate da Lory nel corso di un’intervista.



Nessun ricovero in ospedale, solo tanta paura per la showgirl



Fortunatamente si è trattato di un malore passeggero per l’ex naufraga e non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. La showgirl avrebbe raccontato ancora di essere tornata a casa e di aver trascorso l’intera notte con addosso un piumone invernale, nonostante comunque facesse molto caldo.