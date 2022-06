Ambra Angiolini canta “T’appartengo” e la dedica ad una persona speciale

0 SHARES Condividi Tweet

La mamma di Ambra Angiolini ha compiuto gli anni. L’attrice le dedica una strofa del brano indimenticabile da lei cantato a Non è la rai, “T’appartengo”.

Ambra Angiolini è conosciuta da tutti noi per essere una nota attrice, una delle più importanti del nostro paese. Ad ogni modo, prima di diventare una grande attrice, è stata una delle ragazze di Non è la Rai, il fortunato programma di Gianni Boncompagni, dove pare sia stata una delle protagoniste assolute. Ha praticamente condotto questo programma molto amato dai ragazzini degli anni 90 ed indimenticabile è uno dei pezzi da lei cantanti all’epoca. Stiamo parlando di T’Appartengo“. Adesso a distanza di tanti anni, sembra che l’attrice abbia voluto dedicare una strofa di questa indimenticabile canzone alla sua mamma. Ma per quale occasione?



Ambra Angiolini dedica “T’appartengo” alla sua mamma



Ambra Angiolini in queste ore è stata sotto i riflettori per aver dedicato alla sua mamma, la strofa della canzone tormentone da lei cantata ai tempi di Non è la Rai. Parliamo del brano intitolato “T’appartengo”. In occasione del compleanno di Doriana Comini, la madre della nota attrice, quest’ultima ha voluto farle una dedica davvero speciale. “T’appartengo ed io ci tengo e prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni. Giuro! Auguri dolcezza infinita, che privilegio che sei”, queste le parole di Ambra estrapolate dal brano in questione e scritte nella didascalia della foto che raffigura proprio la mamma protagonista di una festa in famiglia.

Jolanda Renga intrattiene gli ospiti e canta durante la festa di compleanno della nonna

L’attrice ha condiviso queste immagini sulle sue Instagram Stories, dove appare anche Jolanda Renga, ovvero la figlia di Ambra e Francesco Renga. La ragazza sembra che durante la festa di compleanno abbia intrattenuto cantando alcune canzoni. La stessa Jolanda sembra aver scattato una foto che mostra la sua mamma e la sua nonna insieme, scrivendo nella didascalia queste parole “La mia fotografia del cuore”. Ricordiamo che Ambra, oltre a Jolanda ha anche un altro figlio ovvero Leonardo nato sempre dall’amore con Francesco Renga.

Il rapporto tra Ambra e Francesco Renga dopo la separazione

L’attrice è una mamma davvero molto presente con i suoi figli ed anche tanto innamorata di loro. In seguito alla separazione sembra aver intrattenuto con il suo ex un rapporto bellissimo. “Francesco è un padre che adesso sta percorrendo con me la difficile strada di avere figli adolescenti. Trovare sempre un modo per riuscire a confrontarsi è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella”.