Selvaggia Lucarelli lascia il dubbio sul suo ritorno a Ballando con le stelle, fan in rivolta

Secondo alcuni rumors Selvaggia Lucarelli potrebbe non essere presente nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Rumors sul quale la giornalista è intervenuta alimentando ancora più i dubbi.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle previsto per il prossimo 8 ottobre. E nel frattempo la produzione sta lavorando per la realizzazione del nuovo cast. A tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la voce di un presunto abbandono da parte di una delle più discusse giurate ovvero Selvaggia Lucarelli. Ma, sarà davvero così? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle avrà inizio sabato 8 ottobre 2022 e proprio in attesa di questo nuovo inizio la produzione si trova al lavoro per la formazione del nuovo cast. Quello che sempre più persone si stanno domandando è se Selvaggia Lucarelli, considerata una delle più discusse giurate del programma, prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle oppure no. La scorsa edizione è stata infatti davvero molto particolare per la giornalista in quanto protagonista di varie pesanti discussioni con uno dei concorrenti in gara ovvero il celebre artista Marco Castoldi, conosciuto da tutti con lo pseudonimo Morgan.

Selvaggia Lucarelli assente nella prossima edizione dello show di Rai 1?

I rumors sulla possibile assenza di Selvaggia Lucarelli nel corso della prossima edizione di Ballando con le stelle si fanno ogni giorno sempre più insistenti. Ad alimentare tali indiscrezioni è stata la stessa giurata che alcune ore fa tramite i social, e nello specifico tramite Instagram, ha risposto alle domande di alcuni Followers facendo nascere ancora di più i dubbi. Nello specifico vi è stato chi ha domandato “Ti rivedremo a Piazzapulita?”, “Ti rivedremo su Radio Capital?”, “Ti rivedremo a Ballando?”. Domande alle quali la celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha risposto “Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”. La Lucarelli ha comunque voluto precisare che l’ordine delle risposte è casuale. E quindi il ” non ci rivedremo” potrebbe non essere rivolto ai fan di Ballando con le stelle.

I possibili sostituti

Quello che sempre più persone si stanno domandando è “Chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle?”. Sostituire una giurata così affermata come la Lucarelli in realtà non è molto semplice. Al momento infatti non sembrerebbe essere trapelato il nome di nessun probabile sostituto, per cui per scoprire come stanno davvero le cose bisognerà attendere ancora un po’.