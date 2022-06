Chiara Ferragni posta una foto in bikini e si scatena il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una bellissima fotografia in bikini molto commentata dai followers. E proprio il commento lasciato dalla fotografa Nima Benati ha scatenato una grossa polemica.

Nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, la bellissima Chiara Ferragni ha pubblicato sui social una fotografia molto bella in cui indossa un bellissimo bikini appartenente alla collezione Chiara Ferragni Brand. Proprio la foto in bikini è stata commentata da moltissime persone, anche dalla fotografa Nima Benati il cui commento però è stato frainteso da alcuni fan della Ferragni che si sono scagliati contro la donna.

Chiara Ferragni in bikini su Instagram fa impazzire tutti

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social dove condivide fotografie e video relativi alla sua vita privata ma anche professionale. Proprio in questi giorni l’influencer si trova in Spagna, e di preciso a Siviglia, per la prima Dior Cruise night e così come sempre accade ecco che anche in questa occasione ha sfoggiato un look incredibile. E proprio sui social l’influencer ha condiviso una bellissima fotografia in cui sfoggia un meraviglioso bikini di colore nero con i laccini in metallo nello slip. Nello scatto in questione la Ferragni mostra un fisico mozzafiato e tanti sono stati coloro che non hanno perso l’occasione di commentare, tra questi la mamma e le sorelle della moglie di Fedez ma anche la fotografa Nima Benati.

Il commento della fotografa che ha scatenato la polemica sui social

“Tu non te lo meriti, non fai palestra e mangi carboidrati (letto con la voce della tizia nel Diavolo veste Prada quando Andrea va a Parigi)”, questo nello specifico il commento scritto sotto alla fotografia della Ferragni in bikini da parte della fotografa Nima Benati. Un commento ironico che riprende una particolare frase pronunciata nel film ‘Il Diavolo veste Prada’ e che però non è stato ben recepito dai followers dell’influencer. Molti infatti i commenti di accusa rivolti alla donna, e nello specifico vi è stato ad esempio chi ha scritto “Guarda che la fa la palestra, fa yoga e pilates tutte le mattine! Poi la pasta non fa ingrassare io la mangio a pranzo e a cena! I condimenti ingrassano, sono quelli”. Mentre un altro utente ha scritto “La fa eccome la palestra, e si vede benissimo. E mangia poco. Non raccontiamoci balle. Per essere così dopo due gravidanze fa un sacco di sacrifici. I miracoli non esistono”.

Il commento di difesa di un utente

Allo stesso tempo vi sono stati anche gli utenti che hanno capito l’ironia della fotografa e hanno quindi provato a far ragionare i fan della Ferragni. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Ma seriamente una battuta presa da “Il diavolo veste Prada” ha generato tutto sto delirio di commenti?”. La Ferragni non è intervenuta direttamente sulla questione, ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore oppure no.