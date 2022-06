Amici, Lorella Cuccarini confermata e lei commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini nel corso di una recente intervista a Leggo ha confermato la sua presenza nella prossima edizione di Amici. Ma ha anche rivelato quali saranno i nuovi impegni professionali.

Lorella Cuccarini è una delle più amate insegnanti della scuola di Amici, e proprio per tale motivo sono molti i telespettatori che da quando è finita l’ultima edizione si sono posti delle domande sul futuro dell’artista nel celebre talent show di Canale 5. Nello specifico in tanti si sono chiesti se la Cuccarini sarà presente ancora una volta come coach nella scuola di Amici oppure no, e proprio a tale domanda nelle scorse ore la diretta interessata ha fornito una risposta.

Lorella Cuccarini risponde alle curiosità dei fan di Amici

Lorella Cuccarini si trova nella scuola di Amici, come professoressa, ormai da due anni circa. La Cuccarini ha di preciso fatto il suo ingresso nel talent nel corso dell’edizione 2020/2021 come professoressa di ballo e successivamente nell’edizione 2021/2022 è tornata invece come professoressa di canto. Da quando l’ultima edizione è terminata la domanda che molti telespettatori e fan del talent si sono posti è sempre la stessa ovvero se la Cuccarini tornerà a ricoprire il ruolo di coach anche nel corso della prossima edizione di Amici oppure no. Una domanda questa alla quale la diretta interessata ha risposto nel corso di una recente intervista rilasciata a Leggo.

I prossimi impegni lavorativi di Lorella Cuccarini

Nello specifico Lorella Cuccarini ha rivelato che sarà presente ad Amici anche nel corso della prossima edizione del talent, ma questo non sarà l’unico suo impegno professionale. Nello specifico la celebre artista ha precisato che sarà impegnata oltre che in televisione anche al teatro dove tornerà ad interpretare il ruolo di Madre Gothel in “Rapunzel-Il musical” che andrà in scena al teatro Brancaccio di Roma nel periodo compreso tra il 2 l’8 gennaio 2023.

Il commento della Cuccarini sul ritorno ad Amici e in teatro

A proposito del ritorno al teatro ecco che Lorella Cuccarini si è espressa rivelando “Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico“. Bellissime parole sono state poi quelle espresse nei confronti della conduttrice Maria De Filippi con la quale la Cuccarini ha rivelato di lavorare benissimo. “Ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”. A proposito della scuola di Amici ha poi espresso il suo pensiero rivelando che il programma forma gli artisti a 360 gradi facendoli arrivare pronti sul palco. E ha poi concluso “Quando escono, non pensano di avercela fatta, sanno di dover lavorare ma anche di aver avuto un’occasione”. Il Messaggero alcuni giorni fa ha rivelato che nel talent di Canale 5 nel corso della prossima edizione potrebbe arrivare Michele Bravi nel ruolo di insegnante di canto. Ma se la Cuccarini rimane e Rudy Zerbi è presente nel talent da molti anni chi sarà ad essere sostituito da Michele Bravi? In molti hanno pensato alla Pettinelli, ma nulla al momento è chiaro o certo.