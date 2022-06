Soleil Sorge posta una foto ma sul web scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge nelle scorse ore ha condiviso con i suoi fan un particolare scatto in cui si mostra in bilico su una finestra. Ed ecco che molti sono stati i followers che si sono preoccupati per la sua salute.

Tra i personaggi della televisione più commentati degli ultimi mesi vi troviamo sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip 6 ovvero Soleil Sorge. L’ex gieffina nel corso delle ultime ore è finita ancora una volta al centro della polemica, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Soleil Sorge molto seguita sui social

Diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto e corteggiato l’ex tronista Luca Onestini ecco che Soleil Sorge nel corso degli anni si è fatta conoscere ed apprezzare sempre più dal pubblico tanto da essere seguita sui social da milioni di persone. La Sorge è nata a Los Angeles nel 1994 e nonostante la giovane età può contare già su numerose esperienze fatte in televisione. Proprio nel corso dei mesi scorsi ha partecipato al Grande Fratello Vip dove si è resa protagonista di varie dinamiche e nelle settimane successive ha poi partecipato a La Pupa e il Secchione Show come giurata al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Soleil Sorge al centro della polemica

Ancora una volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge è finita al centro di una grossa polemica. Per quale motivo? L’ex gieffina ha condiviso sui social, e di preciso su Instagram, una fotografia molto contestata dai followers in quanto considerata pericolosa. Nello scatto in questione l’ex gieffina si mostra molto sensuale in bilico su una finestra. E ancora, nello scatto la bella Soleil indossa inoltre un costume di colore bianco e si rilassa al sole con tra le mani un libro e un calice di vino.

La reazione del web

Se da una parte è possibile dire che la Sorge appare bellissima come sempre tanto da aver ricevuto numerosi like ecco che allo stesso tempo sono molti coloro che hanno commentato negativamente creando una vera e propria polemica. Vi è stato infatti chi ha scritto “E’ troppo pericoloso”. Molti sono stati coloro che si sono preoccupati che la Sorge potesse farsi male, e per tale motivo l’hanno invitata ad essere più prudente. Ma è comunque opportuno precisare che è probabile che per effettuare tale scatto la Sorge sia stata messa in una condizione di assoluta sicurezza.