Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, gossip sul loro amore, poi arriva il chiarimento

Da diversi giorni Claudio Baglioni e Virginia Raffaele si trovano al centro del gossip. In tanti hanno sperato che tra i due potesse essere nato l’amore, ma nelle scorse ore è arrivata la smentita.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni al centro del gossip

È bastata una semplice fotografia scattata nel dietro le quinte del concerto di Claudio Baglioni e pubblicata sui social da Virginia Raffaele per alimentare il gossip di cui si è parlato per diversi giorni. Tanti sono stati coloro i quali hanno creduto che tra la Raffaele e Baglioni potesse essere scoppiato l’amore, e ad alimentare i dubbi sono stati inoltre alcuni hashtag inseriti dalla Raffaele nel post pubblicato sui social. Sono stati inoltre molti i fan di Claudio Baglioni che hanno tentato di trovare degli indizi in alcuni suoi nuovi brani credendo che determinate frasi potessero essere dedicate proprio a Virginia Raffaele.

Fake news oppure realtà?

Nei giorni scorsi i diretti interessati hanno mantenuto il silenzio sulla questione facendo nascere ancora di più il sospetto che tali indiscrezioni potessero essere realtà. Ma ecco che dopo alcuni giorni di silenzio nelle scorse ore sulla questione è intervenuto Il Fatto Quotidiano smentendo assolutamente che tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni possa essere nato l’amore. E nello specifico Il Fatto Quotidiano è intervenuto dopo aver contattato alcune persone molto vicine a Virginia Raffaele. “E’ una fake news.Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero”, queste nello specifico le parole scritte dal giornale precedentemente citato.

La reazione dei fan

Molti sono stati i fan della Raffaele ma anche di Claudio Baglioni che nei giorni scorsi hanno sperato che la notizia di questo loro avvicinamento fosse vero. E molti continuano a sperare che sia così, nonostante le dichiarazioni de Il Fatto Quotidiano. Baglioni e la Raffaele decideranno di rispondere alla curiosità dei fan smentendo direttamente la notizia oppure no? Per scoprire come i due artisti decideranno di comportarsi non ci rimane che attendere.