Mahmood e Blanco, gossip sulla lite, Blanco decide di pubblicare una loro chat di WhatsApp

Mahmood e Blanco hanno litigato? Alessandro smentisce queste voci e pubblica degli Screenshot di chat con Riccardo su WhatsApp.

Mahmood e Blanco sono stati i vincitori della edizione 2022 del Festival di Sanremo. I due hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano con la loro canzone intitolata Brividi vincendo così questo ambito premio. Da quel momento non si sono più fermati e in questi mesi hanno collezionato tanti successi e sono stati ospiti in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. Insomma, un gran bel momento sia per Mahmood che per Blanco. Quest’ultimo tra l’altro è stato anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Ad ogni modo, in questi ultimi giorni si è tanto parlato di una possibile lite tra i due vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Ma come stanno davvero le cose? Sembrerebbe che in realtà non ci sia stata nessuna lite tra i due artisti ed a smentire la notizia è stato proprio lo stesso Alessandro Mahmood.

Mahmood e Blanco, un successo dopo l’altro dopo Brividi

Mahmood e Blanco sono due artisti molto importanti della scena musicale italiana degli ultimi tempi. Hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo vincendo il primo posto con il brano intitolato Brividi e da quel momento hanno collezionato tantissimi successi. Hanno preso parte anche all’Eurovision song contest che quest’anno si è svolto in Italia ed esattamente a Torino. In questi giorni però sono stati al centro del gossip per via di una presunta lite. Nello specifico questa notizia della presunta lite tra i due pare che sia stata diffusa da Il Messaggero.

I due vincitore del Festival di Sanremo hanno litigato?

Secondo questo quotidiano dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits sembra che i due cantanti qualche giorno fa abbiamo litigato e da quel momento non si sarebbero più rivolti parola. Questo notizia ha fatto letteralmente il giro del web ed in certo qual modo ha messo in allarme tutti i fan dell’uno e dell’altro. Come abbiamo già avuto modo di vedere però, a sentire queste voci ci ha pensato lo stesso Mahmood attraverso le sue Instagram Stories pubblicando anche alcuni screenshot riguardo una conversazione avuta proprio da Branko nelle ore precedenti.

Mahmood pubblica degli Screenshot e smentisce la lite con Riccardo

” Abbiamo litigato? Non lo sapevo“, questo quanto scritto da Blanco a Mahmood che nel frattempo gli aveva inviato alcuni articoli riguardo proprio questa ipotetica lite tra i due con tanto di Meme ironico. Insomma, l’artista ha voluto così pubblicare questi screenshot per far capire che non c’è stata proprio alcuna lite tra i due. Alessandro ho voluto anche rassicurare tutti i fan dicendo di stare tranquilli.