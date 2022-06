Clemente Russo, frecciata al veleno contro Nicolas Vaporidis “E’ arrivato in finale solo per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Clemente Russo e la frecciatina a Nicolas Vaporidis, finalista dell’Isola dei famosi 2022. L’ex pugile si scaglia anche contro Vladimir Luxuria.

Clemente Russo è stato un naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che è ancora in corso. Ha preso parte al reality insieme alla moglie e insieme hanno fatto comunque un buon percorso anche se non sono mancati i momenti di difficoltà ed anche le critiche nate intorno alla coppia. Ad ogni modo, in questi giorni Clemente sembra aver rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Marte nel programma intitolato Metti a folle. L’ex naufrago ha svelato alcuni dettagli relativi proprio alla sua partecipazione al programma che si appresta ad arrivare alla finalissima. Nello specifico Clemente pare che abbia parlato delle critiche che l’opinionista Vladimir Luxuria nel corso di queste settimane ha mosso sia a lui che alla moglie Laura Maddaloni. Ma cosa ha dichiarato Clemente?

Clemente Russo si scaglia contro Vladimir Luxuria

Clemente ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che è ancora in corso, ma si avvicina sempre di più alla finalissima. Clemente ha preso parte al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, insieme alla moglie Laura Maddaloni. Entrambi però sono stati parecchio criticati in questi mesi e nello specifico a scagliarsi molto spesso contro di loro è stata Vladimir Luxuria. Nel corso di un’intervista che Clemente ha rilasciato in questi giorni a Radio Marte pare che abbia voluto parlare proprio di questo aspetto e le sue parole sono apparse come una vera e propria accusa. “Non è stata imparziale, ci ha preso di punta dal primo giorno, attaccava solo noi perchè eravamo i più forti da eliminare subito”. Sono state queste le parole dichiarate da Clemente.

La frecciata nei confronti di Nicolas Vaporidis

L’ex pugile non ha potuto fare a meno di lanciare una vera e propria frecciatina nei confronti di Nicolas Vaporidis che proprio nella scorsa puntata di lunedì è stato eletto finalista. “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo fare attoriale l’ha portato in finale”. Queste le parole dell’ex pugile, che a proposito dell’attore sembra aver aggiunto dell’altro ovvero “Per me non vince“.

Strategia per arrivare in finale? Clemente dice la sua al riguardo

Un fan sembra avergli fatto una domanda ovvero se secondo lui esiste una strategia ben precisa che permette di arrivare in fondo al programma e possibilmente vincerlo.“Ognuno di noi messo piede sull’isola ha la sua strategia, la mia era quella di mettermi al servizio di tutti i naufraghi, quello che ho fatto sempre nello sport, sono stato sempre il capitano, che mi mettevo al servizio, il leader, sono andato a pescare, è la resilienza, la pazienza, la tenacia, io e mia moglie ne abbiamo costruite almeno cinque capanne”. Questa la risposta di Clemente.