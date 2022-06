Lory Del Santo, senza freni: “Ho subito ingiustizie nel reality”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex naufraga Lory Del Santo in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista ed ha parlato della sua attuale situazione con il compagno Marco Cucolo. La showgirl si è anche scagliata contro Vladimir Luxuria.

Lory Del Santo è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. L’attrice è stata eliminata soltanto qualche puntata fa e da quel momento pare che non si sia più risparmiata nei confronti di ex naufraghi, ma anche degli opinionisti in studio.Nello specifico in questi giorni pare che Lory Del Santo si sia espressa su Vladimir Luxuria che in questi mesi è stata in diverse occasioni anche piuttosto dura nei suoi confronti. Nello specifico Lory Del Santo ha rilasciato un’intervista alla fan page Instagram thepipol_tv. È stato proprio in questa occasione che l’ex naufraga ha parlato della sua esperienza in Honduras ed anche di Vladimir Luxuria. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Lory Del Santo parla della sua esperienza in Honduras

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Lory Del Santo è stata una delle protagoniste indiscusse di queste dizione 2022 dell’Isola dei famosi. Lory è stata eliminata soltanto qualche puntata fa e da quel momento è stata come un fiume in piena, non soltanto nei confronti di alcuni ex naufraghi ed anche del fidanzato Marco Cucolo, ma soprattutto pare che si sia scagliata contro Vladimir Luxuria.

L’ex naufraga si scaglia contro Vladimir Luxuria

Secondo Lory Del Santo l’opinionista si sarebbe scagliata più volte contro di lei e l’abbia criticata ingiustamente. “Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene…”. Queste le parole dell’ex naufraga che poi pare sia passata anche a criticare altri concorrenti che in tutti questi mesi non hanno fatto altro che metterla sotto una cattiva luce.



Ad ogni modo nel corso della stessa intervista, pare che la showgirl abbia voluto fare un po’ di chiarezza sul rapporto con il fidanzato Marco Cucolo. I due infatti pare che abbiano discusso pubblicamente e anche in modo piuttosto duro dopo l’eliminazione di Lory Del Santo. Proprio quest’ultima pare abbia confessato di non vedere né sentire Marco esattamente dallo scorso lunedì.

Lory fa chiarezza sul rapporto con il fidanzato Marco Cucolo

“Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…”. Queste ancora le parole dell’ex naufraga, aggiungendo di avere ancora oggi tanti dubbi circa il suo compagno ed ha confessato di sentirsi piuttosto delusa e amareggiata per il comportamento che quest’ultimo ha tenuto sull’isola.“Credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono…”. Con queste parole Lory ha concluso la sua intervista.