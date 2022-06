Naike Rivelli una furia contro Chiara Ferragni: “Non credo a ciò che dice”

0 SHARES Condividi Tweet

La figlia di Ornella Muti, ovvero Naike Rivelli in questi giorni si è scagliata contro Chiara Ferragni. Ma per quale motivo? Non è la prima volta che succede.

Naike Rivelli è sicuramente conosciuta per essere la figlia di una famosissima attrice quale Ornella Muti. In tutti questi anni la donna è stata sicuramente al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con il figlio di Albano Carrisi, Yari, ma non solo. Ha fatto anche tanto parlare di se per i suoi scatti senza veli pubblicati sul suo profilo social. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che la figlia della famosa Ornella Muti sia tornata sotto i riflettori per aver criticato in modo anche piuttosto duro una delle influencer più amate e più seguite al mondo. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e pare che non sia nemmeno la prima volta che Naike Rivelli si scaglia contro la moglie di Fedez. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto in questi giorni e per quale motivo Nike ha criticato Chiara.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti finisce sotto i riflettori



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Naike Rivelli sicuramente è famosa per essere la figlia della grande Ornella Muti. Ad ogni modo, in questi anni ha trovato spesso il modo di far parlare di se e lo ha fatto ancora una volta in questi giorni. In qualche modo, Naike Rivelli ha scelto di seguire la strada intrapresa dalla madre, ovvero quella del mondo dello spettacolo. A soli 8 anni ha debuttato in un film di Steno dove pare che fosse presente proprio lei Ornella Muti, ovvero quello intitolato Bonnie e Clyde. Nel 2010 poi è anche approdata sulla scena musicale italiana con un pseudonimo ovvero un Naiked.



La figlia dell’attrice e la sua vita privata



Abbiamo già avuto modo di anticipare che Naike è stata anche al centro del gossip per via della sua famosissima storia d’amore avuta con Yari Carrisi ovvero il secondogenito di Albano e Romina Power. I due si sono lasciati ormai da diversi anni. In questi giorni, Naike sembra aver fatto parlare di sé per aver espresso alcuni pareri sulla nota influencer ed imprenditrice digitale più famosa al mondo ovvero Chiara Ferragni.

Naike si scaglia contro Chiara Ferragni



Non è la prima volta che la figlia di Ornella Muti si scaglia contro la moglie di Fedez. La stessa cosa è accaduta un po’ di tempo fa ed esattamente durante la pandemia. Ci riferiamo a quando Chiara ha sponsorizzato dei prodotti che stando a quanto riferito dalla Rivelli pare fossero cancerogeni. Chiara all’epoca aveva sponsorizzato questi prodotti perché una parte del ricavato sarebbe stato utilizzato per acquistare del materiale medico. Adesso Chiara Ferragni invece sta sponsorizzando delle gomme da masticare per un progetto portato avanti con Daygum. Sarebbero le insta white firmate proprio Chiara Ferragni che costano circa €3,50 e in qualche modo assicurano un sorriso davvero smagliante.

Il post significativo di Naike contro la moglie di Fedez



Ecco che Naike è tornata così alla riscossa pubblicando una Instagram Stories dove è apparsa insieme a “Kiara” e dove avrebbe aggiunto una scritta ovvero “Quando io e Kiara vediamo le gomme della Ferragni, giriamo nell’altra direzione perchè non credo a nulla che sponsorizza lei”. Come avrà reagito la moglie di Fedez?