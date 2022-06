Camper Rai, l’ospite risponde alla domanda: “Mio marito non c’è più?”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Momenti di imbarazzo a Camper Rai 1, l’inviata fa una domanda all’ospite e la risposta lascia tutti senza parole. “Suo marito?”, chiede l’inviata ma la signora risponde “Non c’è più”.

Camper Rai 1 è il nuovo programma che va in onda qualche giorno proprio sul primo canale e che pare stia avendo un grandissimo successo. Nel corso dell’ultima puntata settimanale andata in onda ieri venerdì 17 giugno 2022 sembra che sia accaduto qualcosa in studio che ha messo un po’ in imbarazzo. I conduttori si sono collegati così come è avvenuto anche nelle scorse puntate, con una spiaggia italiana. Ovviamente l‘inviata aveva il compito di intervistare alcuni bagnanti, ma pare che non fosse consapevole di quello che da lì a breve sarebbe accaduto. Sembra che la signora intervistata abbia risposto alle domande in un modo che ha destato parecchio imbarazzo soprattutto in studio. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Camper Rai 1 il programma condotto da Roberta Morise e Tito

Camper Rai 1 è un noto programma che va in onda tutti i giorni da un paio di settimane circa. Così come è accaduto anche nelle altre puntate, in quella andata in onda venerdì 17 giugno, pare che sia accaduto qualcosa di incredibile in studio che ha destato parecchio imbarazzo. I conduttori dallo studio di Roma si sono collegati con l’inviata che si trovava su una delle spiagge italiane più ambite. L’inviata, ovvero Maria Elena Fabi, avrebbe quindi intervistato una signora direttamente dal Lido di Caorle in provincia di Venezia.

L’inviata fa una domanda all’anziana signora ed è subito imbarazzo in studio

L’inviata rivolgendosi ad una anziana del posto avrebbe chiesto “Viene qui tutti i giorni lei, signora?”. “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo “, avrebbe risposto l’anziana signora. Da lì a breve sarebbe accaduto l’impensabile ovvero l’inviata avrebbe chiesto dove fosse il marito. La risposta della signora non è tardata ad arrivare, dicendo “Non c’è più”, aggiungendo “Ormai sono sola”. Ovviamente si è trattata di una gaffr che la signora ha ben capito, visto che l’inviata non poteva assolutamente sapere che il marito fosse morto.



La conferma che Roberta Morise è single

Ma non è finita qui visto che ad un certo punto, dopo questo momento di imbarazzo l’inviata avrebbe chiesto alla signora se in zona ci fosse qualcuno pronto a fidanzarsi con la conduttrice Roberta Morise. L’anziana signora avrebbe risposto “Ne trova finchè vuole qui di fidanzati“. A quel punto Tinto ovvero il collega di Roberta rivolgendosi alla stessa avrebbe detto “Ti stiamo cercando un fidanzato andando in giro in tutte le spiagge d’Italia”. A quel punto Tito avrebbe replicato ancora “Manca la materia prima…” . Insomma, sembra proprio che in questo modo tutti abbiano fatto intendere ma soprattutto confermato il fatto che Roberta sia single e che la storia con il suo ormai ex fidanzato si è conclusa definitivamente.