Chiara Nasti nella bufera per le critiche alle donne in dolce attesa, Anna Munafò la mette in riga

La giovane influencer Chiara Nasti è finita ancora una volta al centro della polemica per una frase particolare pronunciata sulle donne in gravidanza. Parole alle quali ha duramente risposto l’ex tronista Anna Munafò.

E’ finita ancora una volta al centro di una grossa polemica, nel corso degli ultimi giorni, la giovane influencer Chiara Nasti accusata di body shaming a causa delle parole espresse sui social alcuni giorni fa. Numerosi gli utenti che si sono scagliati contro la giovane, tra questi anche l’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò che si è resa protagonista di un lungo sfogo. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Nasti al centro della polemica

Ancora una volta la nota influencer italiana Chiara Nasti è finita al centro di una vera e propria polemica. Nello specifico la compagna di Mattia Zaccagni, in attesa del suo primo bambino, ha scritto sui social un commento sulle donne che in gravidanza si “svaccherebbero” sostenendo che proprio tali donne sarebbero invidiose della sua splendida forma fisica. Proprio a causa di questo suo commento la giovane futura mamma è finita al centro di una grossa polemica ed è stata accusata di body shaming. Molti gli utenti che hanno risposto a questo suo commento rivolgendole dei duri attacchi, ma a spiccare in modo particolare è stato il lungo post di sfogo condiviso su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò.

Il commento di Anna Munafò

Nello specifico l’ex tronista, oggi mamma di un bambino di nome Michael di due anni, si è rivolta alla Nasti affermando “Io sono una di quelle che si è “svaccata” nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo. Mostra educazione che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg con la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni”. Insomma, l’ex tronista oggi moglie e mamma, non ha quindi per nulla gradito il commento della giovane compagna del calciatore Mattia Zaccagni e non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero mantenendo sempre un certo garbo.

L’ex tronista contro la giovane influencer: “Sii rispettosa per le altre donne”

Anna Munafò ha poi concluso il suo intervento rivolgendosi direttamente alla Nasti e affermando “Sii rispettosa per le altre donne ch di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo. La fai tu. Ciao”.