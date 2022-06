Jessica Morlacchi operata e sui social scrive una frase da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre artista italiana Jessica Morlacchi è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al naso in seguito al quale è intervenuta sui social.

Ha annunciato sui social di essersi dovuta sottoporre ad un delicato e doloroso intervento al naso a causa di alcuni problemi di salute oltre che estetici. Di chi stiamo parlando? Della nota cantante e bassista italiana Jessica Morlacchi particolarmente nota al pubblico per essere stata nel 2001 la leader del gruppo Gazosa. Nel corso degli ultimi mesi l’artista è stata ospite fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone ovvero ‘Oggi è un altro giorno’, programma all’interno del quale si è fatta apprezzare dai telespettatori non soltanto per la sua bravura ma anche per la sua simpatia. Proprio nelle scorse ore l’artista si è rivolta ai suoi fan informandoli di esserti dovuta sottoporre all’intervento ma anche lanciando un particolare sondaggio. Quali sono stati di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Delicato intervento al naso per l’artista Jessica Morlacchi

Molti sono coloro che sui social seguono con molto affetto e costanza la celebre artista italiana Jessica Morlacchi. E proprio sui social, e di preciso su Instagram, la Morlacchi ha annunciato ai suoi fan di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento di rinoplastica. Intervento al quale si era sottoposta già lo scorso non solo per migliorare l’aspetto del suo naso ma anche per risolvere alcuni particolari problemi di salute. Purtroppo però tali problemi non si erano risolti del tutto, e proprio per questo motivo l’artista si è dovuta sottoporre ancora una volta ad un delicato intervento chirurgico.

Il messaggio social per i fan

“Oggi mi riopero al naso. Tornerò a respirare bene?”, sono state queste nello specifico le parole scritte sui social dall’artista prima di essere sottoposta al delicato intervento. Un post che ancora una volta ha messo ben in evidenza l’ironia che la contraddistingue. Ed ecco che nelle scorse ore, e quindi dopo l’intervento effettuato presso la clinica Parioli nella Capitale, l’artista è tornata a parlare di quanto successo informando i fan di stare bene e di non aver subito delle complicazioni in seguito all’intervento. Ma, ha poi aggiunto “Sai quando si dice ‘Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico?’ Ecco.”

Jessica Morlacchi presente nella prossima stagione di Oggi è un Altro Giorno?

La presenza di Jessica Morlacchi nel programma condotto da Serena Bortone è stata molto apprezzata dai telespettatori. E proprio per tale motivo in molti si sono domandati se tornerà ad essere presente nel programma anche nel corso della prossima stagione televisiva oppure no. La risposta è si. La Morlacchi sarà presente anche nel corso della nuova edizione in onda a partire dal mese di settembre.