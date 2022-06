Vanessa Incontrada ospite dello show di Gigi D’Alessio, dopo gli attacchi per il suo peso, mangia una mozzarella sul palco

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada è stata ospite dello show condotto da Gigi D’Alessio su Rai 1. E proprio in seguito al suo accesso sul palco il pubblico presente nella piazza ha intonato ‘Sei bellissima’.

Una bellissima serata ricca di musica e di divertimento è stata quella organizzata dal noto cantautore Gigi D’Alessio e trasmessa su Rai 1 nella serata di venerdì 17 giugno 2022. Tra i vari ospiti in studio anche la nota conduttrice televisiva e attrice spagnola naturalizzata italiana Vanessa Incontrada alla quale il pubblico presente nella Piazza ha rivolto delle bellissime parole.

Vanessa Incontrada ospite dello show organizzato da Gigi D’Alessio

“Gigi uno come te“, è questo il nome dato allo show organizzato e condotto da Gigi D’Alessio e al quale hanno preso parte diversi artisti. Tra questi anche la bellissima Vanessa Incontrada finita nel corso delle ultime settimane al centro della polemica a causa di un particolare scatto in bikini. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio sono amici da molto tempo, proprio per tale motivo il celebre artista ha voluto assolutamente che l’amica fosse presente sul palco a festeggiare insieme a lui 30 anni di carriera. D’Alessio ha accolto la bella Vanessa in un modo davvero molto divertente ovvero con tra le mani un piatto ricco di mozzarelle di bufala. E in modo molto simpatico ha invitato l’amica a gustarle in diretta.

La simpatica reazione di Vanessa Incontrada

Alle parole di Gigi D’Alessio ecco che Vanessa Incontrada ha risposto con molta ironia affermando di essere imbarazzata di doverlo fare in diretta televisiva davanti a tantissime persone. Nonostante ciò però la celebre conduttrice e attrice ha poi deciso di assaggiare le mozzarelle, e proprio questo è stato sicuramente un modo simpatico per poter rispondere alle polemiche nate nel corso degli ultimi giorni. Nello specifico tali polemiche hanno avuto inizio in seguito alla pubblicazione di una particolare fotografia da parte del settimanale Nuovo in cui la conduttrice appare in un modo che ha scatenato parecchie polemiche. Alla polemica in questione Vanessa Incontrada ha risposto semplicemente pubblicando sui social una fotografia in cui si allena in palestra e una mentre fa jogging. E a tali immagini ha aggiunto poche parole ovvero “Ma come l’Incontrada si allena? Siamo pazzi”.

Il coro del pubblico di Napoli per la celebre attrice e conduttrice

Grande dimostrazione di affetto è stata quella effettuata dal pubblico presente nella celebre Piazza di Napoli nei confronti di Vanessa Incontrada. Nello specifico nel momento in cui l’attrice e conduttrice ha fatto il suo ingresso sul palco sono stati in tanti che in coro hanno cantato “Sei bellissima“.