Gigi D’Alessio, durante il suo show, Eros Ramazzotti ha un pensiero per la bambina uccisa dalla mamma

E’ stata una serata incredibile quella organizzata da Gigi D’Alessio in occasione del festeggiamento dei 30 anni di carriera. Una serata di grande successo durante la quale Eros Ramazzotti ha ricordato la piccola Elena.

Ha festeggiato 30 anni di carriera davanti ad una piazza gremita di gente regalando a milioni di persone una serata di grandi emozioni. Stiamo nello specifico parlando del noto cantautore italiano Gigi D’Alessio che nella serata di venerdì 17 giugno è stato il protagonista di uno show davvero unico e magico. Nel corso della serata diversi sono stati gli ospiti presenti, tra questi anche il noto artista Eros Ramazzotti che proprio nel corso del suo intervento non ha perso l’occasione per rivolgere un dolce pensiero alla piccola Elena, la bambina uccisa dalla sua mamma.

Eros Ramazzotti ospite dello show di Gigi D’Alessio

E’ stato uno show veramente incredibile quello andato in onda lo scorso venerdì 17 giugno 2022, e proprio in occasione di tale evento sono stati molti gli ospiti saliti sul palco. Ad aprire la serata dello show nella bellissima Piazza del Plebiscito a Napoli è stato il noto artista italiano Eros Ramazzotti che dopo aver intrattenuto il pubblico nella piazza e a casa con alcuni dei suoi brani più famosi ha poi colto l’occasione per rivolgere un dolce pensiero alla piccola Elena ovvero la bambina di Catania che lo scorso lunedì è stato uccisa a coltellate dalla sua mamma. “Ciao Elena“, queste di preciso le parole espresse da Eros Ramazzotti dopo aver alzato gli occhi al cielo.

Grande successo per la serata organizzata da Gigi D’Alessio

Gigi-Uno come te-Trent’anni insieme, questo il nome dello show organizzato e presentato da Gigi D’Alessio al quale hanno partecipato diversi artisti. Tra questi ad esempio oltre che Eros Ramazzotti anche Fiorella Mannoia, Fiorello, Amadeus, Alessandra Amoroso, Achille Lauro ma anche LDA ovvero il figlio di D’Alessio diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla sua partecipazione ad Amici. Lo show in questione ha ottenuto un grandissimo successo, e nello specifico sono stati 3 milioni e 462 mila le persone che hanno seguito il programma che è riuscito così ad ottenere uno share del 24.5%. Risultati incredibili che hanno superato quelli del telefilm New Amsterdam 4 andato in onda nella stessa serata su Canale 5.

Gigi D’Alessio in tv con un altro programma

Nella giornata di oggi, e nello specifico nel pomeriggio a partire dalla ore 16.10, proprio Gigi D’Alessio sarà in televisione con la replica del programma condotto nel 2019 insieme a Vanessa Incontrada ovvero ’20 anni che siamo italiani’.