Maurizio Costanzo senza freni su Nicola Savino che lascia Mediaset: “Conta solo una cosa”

Nicola Savino, celebre opinionista dell’Isola dei Famosi , potrebbe presto lasciare Mediaset per fare ingresso su TV 8. Ed ecco che ad esprimersi sulla questione è stato Maurizio Costanzo.

Nicola Savino è uno dei volti più amati di Mediaset, e nello specifico nel corso delle ultime settimane si sta facendo particolarmente apprezzare per il ruolo di opinionista svolto nel celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Secondo alcuni rumors il conduttore sarebbe pronto a passare da Mediaset e Tv 8, e ad esprimere i suoi dubbi su tale passaggio è stato nello specifico un lettore di Nuovo che ha scritto al giornale direttamente da Cesena. Alle parole del lettore ha poi risposto Maurizio Costanzo, ma in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nicola Savino pronto a lasciare Mediaset per fare il suo ingresso su Tv 8?

Una lunga e dettagliata lettera è stata quella scritta al magazine Nuovo da un lettore di Cesena che ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero su Nicola Savino invitando inoltre il giornalista ad esprimere il suo di pensiero. Il dubbio dello spettatore era semplicemente uno ovvero che questo suo passaggio da una rete all’altra potesse creare nel telespettatore una certa confusione.

La risposta di Costanzo

Maurizio Costanzo, che come molti già sapranno non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero sia positivo ma anche negativo, è intervenuto sulla questione scrivendo “Credo che Nicola Savino lasci Mediaset per approdare a Tv8 ma, è vero, ora è sia su Rai Play che su Canale 5…L’importante è comunque che lavori bene, il resto conta poco o nulla…”. Secondo quanto rivelato da Costanzo quindi non è da considerare importante il passaggio da una rete all’altra, ma ciò che conta è sempre fare bene il proprio lavoro.

Il futuro di Nicola Savino in televisione

Appena sarà terminata l’esperienza da opinionista dell’Isola dei Famosi quali saranno i nuovi progetti lavorativi di Nicola Savino? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il celebre conduttore sia pronto a fare il suo ingresso su Sky e di preciso su Canale 8. E sempre sulla stessa rete a Savino dovrebbero essere affidate due diverse trasmissioni. E nello specifico uno è un programma in prima serata mentre invece il secondo è un game show che dovrebbe prendere il posto di Guess My Age. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’, anche perché ancora il diretto interessato non è intervenuto né per smentire ma nemmeno per confermare.