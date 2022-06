Estate in diretta, Roberta Capua sulle critiche che riceve dice: “Cerco di capire”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di una recente intervista Roberta Capua ha parlato della sua carriera e ha svelato come reagisce alle critiche ricevute.

Una lunga intervista a RadiocorriereTv è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva italiana Roberta Capua, attualmente impegnata nella conduzione di Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini. Diversi gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, e nello specifico la conduttrice ha colto l’occasione per rivelare in che modo è solita reagire alle critiche ricevute.

Roberta Capua intervistata da RadiocorriereTv

La nuova edizione di Estate in diretta, celebre programma di Rai 1 in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini sta ottenendo un grandissimo successo. Il programma in questione è molto seguito e ad essere particolarmente apprezzati sono anche i conduttori. Proprio Roberta Capua nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato di essere sempre molto contenta di ricevere dei complimenti ma ha voluto sottolineare di essere più contenta quando tali complimenti riguardano il suo lavoro e non l’aspetto fisico o il look sfoggiato. In riferimento alle critiche ha invece affermato “Se la critica è costruttiva rifletto e la accetto, faccio un esame e cerco di capire. Quando sono cattiverie mi scivolano ma, per fortuna, non sono molto bersagliata“.

Le parole della conduttrice su Estate in diretta

Roberta Capua ha poi proseguito la sua intervista rivelando quanto in realtà l’atmosfera dei conduttori ed in generale della trasmissione condotta non è sempre la stessa ma tende a variare a seconda di quelli che sono gli argomenti trattati. E nello specifico ha precisato “L’atmosfera che si respira è fortemente condizionata dagli accadimenti. Cerchiamo comunque di mantenere un tono leggero, di distrarre le persone dalle brutture del mondo. Questo è un po’ il nostro compito”. La conduttrice ha poi voluto precisare di essere molto contenta di poter condividere questa bella esperienza in televisione con Semprini con il quale ha rivelato di trovarsi benissimo e di avere un ottimo rapporto.

Il ricordo dell’esordio in Tv

Roberta Capua ha concluso l’intervista ricordando gli anni del suo esordio. Nello specifico ha ricordato come ha avuto inizio la sua carriera ovvero con la vittoria a Miss Italia nel 1986. Poco dopo Roberta Capua ha poi condotto insieme a Ceccheto “Vota la voce”. E proprio a tal proposito la conduttrice ha affermato “Ero proprio impacciata, un po’ un pesce fuor d’acqua”. Da allora sono passati molti anni e oggi Roberta Capua è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate e seguite.