Maurizio Costanzo durissimo su Adriana Volpe: “E’ irrequieta”

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse da Maurizio Costanzo sulla carriera di Adriana Volpe. In molti hanno colto in tali parole la volontà di lanciare una frecciatina alla collega.

Terminata la sua esperienza al Grande fratello vip dove per diversi mesi ha svolto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli ecco che Adriana Volpe sembrerebbe essere alla ricerca di un posto all’interno di qualche programma televisivo. E proprio su Adriana Volpe si sono espressi nel corso delle ultime ore il noto giornalista Maurizio Costanzo e una lettrice di Nuovo. Ma, in che modo l’hanno fatto?

La carriera di Adriana Volpe

Adriana Volpe per molti anni è stata il volto di vari programmi Rai mentre invece da qualche anno è stato possibile assistere ad un passaggio alla rete concorrente ovvero la Mediaset. Nel corso degli ultimi tempi si è resa protagonista di varie esperienze televisive e nello specifico tra queste è possibile citare la partecipazione a Pechino Express-Avventura in Africa oppure la partecipazione al GF Vip 4. E’ stata poi impegnata nella conduzione di un programma su TV8 e poi ancora è diventata l’opinionista del Grande Fratello Vip 6. Adesso però sembrerebbe essere alla ricerca di una nuova collaborazione. E a commentare questo suo passaggio a vari programmi appartenenti a diverse reti è stata una lettrice di Nuovo che ha nello specifico effettuato un’analisi degli ultimi anni di carriera della Volpe esprimendo poi il suo pensiero sulla questione.

Il commento della lettrice di Nuovo

“Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto. Dopodiché è stata promossa a opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione“. Queste esattamente le parole espresse sulle pagine del settimanale Nuovo dalla signora Lucia che ha poi aggiunto “Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!”. Secondo la lettrice quindi l’esperienza fatta da Adriana Volpe al GF Vip non è servita ad arricchire la sua carriera ma piuttosto a rovinarla.

La risposta di Maurizio Costanzo

Come ha risposto a tali parole Maurizio Costanzo? In realtà il noto giornalista ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla collega. “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice. Dovrebbe avere più pazienza, forse. Chi troppo vuole, nulla stringe, non so se si addica a lei”, queste le sue parole.