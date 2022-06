Al Bano nella bufera per uno spot pubblicitario e lui reagisce: “Non è come si dice in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano , protagonista di uno spot pubblicitario per un negozio della provincia di Lecce, è finito nelle scorse ore al centro di una grossa polemica.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore della presenza del noto artista italiano Al Bano all’interno di una pubblicità per un’azienda di Lecce impegnata nella vendita di mobili. Proprio la decisione dell’artista di prendere parte a tale spot ha fatto nascere una grossa polemica, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Al Bano protagonista di uno spot pubblicitario

A molti sarà sicuramente capitato di aver visto la pubblicità di un’azienda della provincia di Lecce che si occupa della vendita di mobili. Nello spot in questione ad un certo punto fa la sua comparsa proprio il famosissimo artista italiano Al Bano con il suo celebre brano ‘Felicità’. In molti però non hanno capito questa sua partecipazione allo spot ed infatti vi è stato chi ha scritto “Possibile che il leone di Cellino San Marco debba essere il volto di una campagna pubblicitaria per una nota azienda di Lecce? Che abbia bisogno di soldi?”. Proprio a tali parole l’artista ha voluto rispondere nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiù Tv. Nello specifico Carrisi ha affermato “Nessun compenso stratosferico. Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti”.

Il commento dell’artista sullo spot pubblicitario

Sempre nel corso della stessa intervista il noto artista di Cellino San Marco ha poi colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti del cast con il quale ha lavorato e collaborato per la realizzazione dello spot in questione. “Bravissimi gli autori e il regista”, queste di preciso le parole espresse dall’artista che ha quindi voluto precisare di aver lavorato benissimo con coloro che hanno provveduto alla realizzazione dello spot. Poi ancora, Al Bano ha inoltre rivelato di essersi tanto divertito a girare lo spot.

Il presunto ritorno a The Voice Senior

Intanto nel corso degli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di un presunto ritorno nella trasmissione Rai The Voice Senior della coppia formata da Al Bano e la figlia Jasmine. I due, padre e figlia, sono stati presenti nel corso della prima edizione del programma per essere sostituiti poi lo scorso anno da Orietta Berti. Adesso però la loro presenza nel programma, e quindi il loro ritorno, sembrerebbe essere stato confermato. Ma per capire se davvero sarà così bisognerà attendere ancora qualche settimana.