Ambra Lombardo si sposa e Kikò Nalli al veleno: “Signore fino alla fine”

L’ex gieffina Ambra Lombardo ha da pochi giorni sposato il compagno Lorenzo Cascino. Ed ecco che a commentare l’evento, sui social, è stato proprio l’ex fidanzato della donna ovvero Kikò Nalli.

Sono trascorsi davvero pochi giorni da quando l’ex gieffina Ambra Lombardo nella bellissima Noto, in Sicilia, ha sposato Lorenzo Cascino. Ed ecco che proprio nelle scorse ore è arrivato il commento più atteso ovvero quello dell’ex fidanzato Kikò Nalli conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ambra Lombardo sposa il fidanzato Lorenzo Cascino

Lo scorso 18 giugno nella bellissima Noto l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha sposato il compagno Lorenzo Cascino. L’ex gieffina ha indossato un abito meraviglioso e sfoggiato una bellissima acconciatura. Elementi questi che hanno messo ancora di più in risalto la sua incredibile bellezza. Ed infatti tra i tanti commenti positivi ricevuti vi è stato ad esempio chi ha anche commentato scrivendo semplicemente “La sposa più bella di sempre“.

La reazione dell’ex fidanzato Kikò Nalli

Ma, come ha reagito alle nozze l’ex fidanzato Kikò Nalli? Molti sono stati coloro che hanno scritto all’ex marito di Tina Cipollari chiedendogli di esprimere il suo parere sulle nozze dell’ex compagna. Ed ecco che proprio il celebre hair stylist ha commentato scrivendo “Signore fino alla fine”. Ma non solo, nella stessa storia condivisa su Instagram ecco che Nalli ha aggiunto “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”. Nalli quindi da una parte ha colto l’occasione per rivolgere i suoi auguri all’ex compagna. Allo stesso tempo però in molti hanno notato il modo in cui ha scritto tale post. Infatti “una delle mie ex” è stata l’espressione che non è passata inosservata.

Le polemiche dopo l’addio

La storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli in realtà non è terminata nel migliore dei modi. Dopo l’addio infatti i due si sono resi protagonisti di una serie di scambi di battute a distanza ,ed esattamente via social. Ad esempio quando si è diffusa la notizia della proposta di matrimonio fatta da Cascino alla bella Ambra ecco che Nalli ha commentato affermando “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. Parole alle quali proprio Ambra Lombardo ha risposto precisando “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”.