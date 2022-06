Maurizio Costanzo senza freni su Mara Venier: “La strada è sbagliata”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è molto amata dal pubblico italiano, eppure c’è chi ha anche il coraggio di criticarla. Ebbene, in molti sembra l’abbiano accusata di avere la lacrima facile. A svelare il suo punto di vista è stato lui, Maurizio Costanzo.

Mara Venier la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, una tra le più importanti della televisione italiana, nonché una tra le più amate dagli italiani. Da anni è al timone di una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana, ovvero Domenica in. Ebbene, pare che in questi giorni di lei abbia parlato un noto giornalista, un collega, il quale ha rivelato qualcosa di veramente incredibile su di lei. Ma di chi stiamo parlando?

Mara Venier, il successo della grande conduttrice di Domenica in

Mara Venier ha da poco concluso una edizione davvero spumeggiante di Domenica in, il programma andato in onda tutte le domeniche su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Adesso si sta godendo l’estate anche se pare stia continuando a lavorare. Lo scorso venerdì 17 giugno ha preso parte al programma musicale di Gigi D’Alessio in occasione dei suoi trenta anni di carriera. Il pubblico la ama e la segue sempre con tanto affetto e anche quest’anno sembra si sia confermata come una delle conduttrici di maggiore successo della televisione italiana.

Tanti complimenti ma anche critiche per la nota conduttrice dalla “lacrima facile”

Nonostante questo, però, la conduttrice è stata anche oggetto di critiche da parte di alcuni utenti. Se molti la sostengono, ci sono tanti altri che comunque non perdono occasione per criticarla. Qualcuno sembra averla accusata di avere la lacrima facile. Adesso, ad esprimere il suo giudizio pare che sia stato proprio Maurizio Costanzo. Ma cosa ha dichiarato? Il giornalista, in occasione de Le pagelle tv di Costanzo, pubblicata sul settimanale Nuovo, sembra abbia espresso il suo parere su Mara Venier definendola una professionista della televisione.

Il parere di Maurizio Costanzo sulla sua collega

” La forza di Mara sta tutta nella sua spontaneità, nella capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, come se si trovassero non in uno studio televisivo, ma nella cucina di casa sua“. Queste le parole di Costanzo. Effettivamente Mara spesso e volentieri si commuove in puntata e lo ha fatto anche in occasione dell’ultima puntata di Domenica in. “Ho sentito, in questi anni, tante critiche verso la Venier per il fatto che avrebbe la lacrima facile […]: se è un modo per insinuare che lei piange apposta, chi lo dice è sulla strada sbagliata”. Queste ancora le parole di Maurizio che tra l’altro conosce molto bene Mara.