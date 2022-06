Stefano De Martino ospite dello show di Gigi D’Alessio non lascia più dubbi sull’amore per Belen

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex ballerino e conduttore di Rai 1 Stefano De Martino sfoggia la fede nuziale al dito ed ufficializza così la storia d’amore con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici e oggi conduttore di casa Rai sembra aver ufficializzato in qualche modo il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez. I due, come tutti ormai sappiamo, da diversi mesi ormai avrebbero deciso di riprovarci, anche se questa volta pare stiano cercando di far tutto con calma e soprattutto lontano dai riflettori. Per questo motivo non c’è stata una vera e propria ufficializzazione, ma è come se questa fosse stata fatta. Già nelle scorse settimane Stefano era apparso con una fede al dito, facendo ben intendere di non essere più single. Adesso, i fan più attenti si sarebbero resi conto che l’ex ballerino portava proprio la stessa fede, che si presume sia quella nuziale, proprio in occasione della sua partecipazione allo show musicale di Gigi D’Alessio, trasmesso su Rai 1 lo scorso venerdì 17 giugno. Ebbene, sembra proprio che De Martino abbia deciso di ufficializzare questo ritorno di fiamma con Belen proprio in questo modo. La loro storia d’amore starebbe procedendo quindi nel migliore dei modi.

Stefano De Martino ospite di Gigi Uno come te- Trent’anni insieme

Stefano, come abbiamo avuto modo di anticipare, è stato uno degli ospiti di Uno come te- Trent’anni insieme” di Gigi D’Alessio, in occasione dei 30 anni di carriera del cantante napoletano. Ebbene, Stefano De Martino, che oltre ad essere un suo fan è anche un suo caro amico, ha preso parte alla serata come ospite, così come altri personaggi come Eros Ramazzotti, Vanessa Incontrada, Fiorello, Fiorella Mannoia e Amadeus.

L’ex ballerino indossa la fede nuziale, il dettaglio non passa inosservato

Ciò che non è passato inosservato ai tantissimi telespettatori è stato il fatto che Stefano portasse la fede al dito. Si tratterebbe proprio della fede nuziale, simbolo di quella promessa d’amore fatta a Belen alcuni anni fa ormai. Ebbene, una cosa sembra essere certa, che le cose tra di loro procedono sicuramente nel migliore dei modi e che i due si sentirebbero proprio marito e moglie. Per questo motivo, avrebbero deciso di mettere la fede al dito.

Anche Belen torna ad indossare la fede, ufficializzato il ritorno di fiamma

Anche Belen avrebbe scelto di tornare ad indossare la fede al dito e non adesso, ma già nel mese di marzo. Nonostante il tempo e nonostante tutto quello che è accaduto in questi anni, i due sembra stiano cercando di mantenere questa promessa d’amore.