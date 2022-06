Alfonso Signorini posta le foto della vacanza a Mykonos e sul web viene massacrato

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini si troverebbe in questi giorni in Grecia e nello specifico a Mykonos e pare che in terra greca abbia incontrato diversi ex gieffini. Sui social però qualcosa sarebbe andato storto.

Archiviata l’edizione 2022 del Grande Fratello vip, adesso la macchina operativa del noto reality di Canale 5 sembra essere già al lavoro per organizzare il tutto per la prossima edizione. Intanto il noto conduttore Alfonso Signorini sembra che si stia godendo qualche giorno di vacanza in Grecia e nello specifico si troverebbe a Mykonos. Proprio in terra greca, però, il conduttore avrebbe incontrato alcuni ex gieffini e sembra che dopo questa reunion, su social qualcuno abbia avuto da ridire e sarebbero state non poche le critiche mosse nei confronti del conduttore e direttore del Magazine Chi. Ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza al riguardo.

Grande fratello vip, Alfonso Signorini in vacanza a Mykonos

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il noto conduttore del Grande fratello vip, dopo aver concluso alcuni mesi fa l’edizione numero 6 del reality di Canale 5, ottenendo tra l’altro un grandissimo successo, sembra che stia trascorrendo qualche giorno di relax in Grecia. Proprio a Mykonos avrebbe incontrato alcune sue vecchie conoscenze, ovvero alcuni ex concorrenti del suo reality. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma anche le sorelle Selassiè e la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi, ovvero Alex Belli e Delia Duran. Tutti pare che sui social abbiano postato alcuni contenuti della loro vacanza e nella maggior parte dei casi si sono mostrati piuttosto sorridenti e spensierati.

E’ bufera sui social dopo un video di Belli e Duran pubblicato sulla pagina ufficiale di Chi

Sui social però, in molti sembra che se la siano presa con il direttore di Chi. Nello specifico, ad innescare questa polemica infinita sembra sia stato un video su Belli e della Duran che sarebbe stato postato proprio dall’account ufficiale della nota rivista di cui Alfonso Signorini è il direttore. Qualcuno avrebbe addirittura intimato di togliere il segui alla pagina ed ha aggiunto di sentirsi parecchio deluso da Signorini. Tanti i commenti arrivati sotto il video.

I commenti apparsi sotto al post

“O mamma mia. È arrivato il circo”; Vabbè, dopo questa, unfolowo subito, ciao Alfi”; “Inaugurazione circus summer 2022”; “annullo la sottoscrizione se continuate a promuovere questi due sc..mi”; “Ora a Mykonos sono al completo, un circo assoluto. Mancavano i pagliacci più pagliacci di tutti: ecco arrivati anche loro!”; “Mamma mia che ridicoli”; “Che schifezza”; “Ma lo spazio che date a sti due cialtroni?”. Questi alcuni dei commenti apparsi sotto al post. Intanto Delia e Alex hanno fatto sapere di aver contattato Alfonso soltanto dopo essere approdati sull’isola.