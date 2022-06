Selvaggia Lucarelli prende posizione su Vanessa Incontrada “Non ho parole”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli con la sua solita schiettezza è scesa in campo ed ha difeso Vanessa Incontrada. Ma cosa ha dichiarato il Giudice di Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una giornalista ed opinionista, nonché noto personaggio televisivo. Si è fatta conoscere in questi anni anche per il suo carattere piuttosto particolare. E’ sempre stata molto schietta e sincera ed ha espresso giudizi anche molto duri su alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo non curandosi delle possibili conseguenze, molte volte. Ebbene, adesso sembra che il giudice di Ballando con le stelle, abbia parlato di Vanessa Incontrada, l’attrice che abbiamo avuto modo di vederla lo scorso venerdì 17 giugno, in occasione dello show andato in onda su Rai per omaggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Vanessa Incontrada torna sotto i riflettori dopo la partecipazione allo show di Gigi D’Alessio

La sua apparizione in tv ha dato modo di poter far parlare di se e purtroppo ancora una volta del suo fisico. Già nei giorni scorsi l’attrice pare fosse finita sotto i riflettori per via di una foto apparsa su un noto settimanale, che la ritraeva al mare in costume. Tante le critiche mosse all’attrice per via della sua forma fisica e di quei chili in più che Vanessa ha comunque sfoggiato con il sorriso. Ecco che in occasione della partecipazione al programma musicale di Gigi, nel momento in cui Vanessa è salita sul palco pare sia partito un coro “Sei bellissima”.

Un utente racconta cosa è accaduto in Piazza a Napoli quando Vanessa è salita sul palco

In molti sui social sempre abbiano riportato l’accaduto. “Non appena Vanessa Incontrada è salita sul palco, davanti a una piazza del Plebiscito stracolma per il concerto di Gigi D’Alessio, dal pubblico hanno incominciato a cantarle spontaneamente in coro: “Sei bellissima” di Loredana Bertè. La risposta più bella allo scempio degli insulti e del body shaming che ha ricevuto in questi giorni. Una carezza pubblica da parte della città di Napoli a una donna splendida. E non è solo questione di bellezza fisica.” Questo nello specifico il racconto di un utente. Ad ogni modo, tutto ciò sembra abbia scatenato la rabbia di Selvaggia Lucarelli.

La rabbia di Selvaggia Lucarelli

“Non ho parole per dire quanto ribrezzo mi fa chi posta l’ennesima foto di Vanessa Incontrada ospite ieri sera nel programma con Gigi D’Alessio con il commentino finto benevolo.” Queste le parole di Selvaggia la quale però non si sarebbe limitata a questo ma avrebbe detto anche tanto altro. “Guardate che bellezza, alla faccia del bodyshaming. Ennesimo focus sul corpo di Vanessa Incontrada, ennesima occasione per postare una foto che genera commenti ipocriti. Spacciata per pensierino buono, solidale, gentile, non per un bel post acchiappalike. Smettetela di scrivere cose sul suo ca*** di aspetto. Basta. Quanto vi schifo”. Un attacco piuttosto duro quello di Selvaggia.