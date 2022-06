Fiorello lascia tutti senza parole “La mia avventura è chiusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello è stato ospite allo spettacolo andato in onda su Rai 1 in occasione dei 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio e ha parlato del Festival di Sanremo. “Sanremo? La mia avventura è chiusa”, così tuona lo showman.

Rosario Fiorello in queste ore ha parlato della possibilità di rivederlo al Festival di Sanremo. Lo showman più famoso di tutti i tempi sembra aver fatto intendere di non aver intenzione di prendere parte a nessun’altra edizione del Festival di Sanremo. Un duro colpo per gli italiani che si aspettavano di rivedere lo showman sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus. Ma cosa dichiarata nello specifico lo showman siciliano?

Fiorello esclude la possibilità di poterlo rivedere sul palco dell’Ariston

Come tutti sappiamo, Fiorello ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Sicuramente il pubblico italiano ha tanto apprezzato la partecipazione di Fiorello alla manifestazione canora più importante di Italia ed in tanti hanno sperato che lo scorso anno potesse essere presente sul palco dell’Ariston. Fiorello però ha deciso di prendere parte al Festival 2022 ma soltanto per una sera. Lo scorso venerdì ha preso parte allo show musicale di Rai 1 dedicato ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio in diretta da Napoli piazza del Plebiscito che pare che abbia parlato di tanti argomenti compreso il Festival di Sanremo.

“Sanremo? La mia avventura è chiusa”, le parole dello showman che tolgono ogni dubbio

“Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre”. Questo quanto dichiarato da Fiorello che per l’occasione sembra aver preso di mira con le sue battute altri artisti presenti alla stessa manifestazione, a cominciare da Eros Ramazzotti a finire a Fiorella Mannoia. “Amadeus è il mio comico preferito”, questo quanto dichiarato da Fiorello che pare abbia fatto irruzione proprio nel camerino del suo amico mentre stava cambiando le scarpe prima di salire sul palco.

Si riunisce il duo Fiorello-Amadeus ma solo per una sera

Si è così riunito il duo più amato degli ultimi tempi ovvero quello formato da Fiorello e Amadeus che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico italiano in occasione delle due edizioni del Festival di Sanremo da loro condotti nel 2020 e 2021.”Al direttore artistico di Sanremo hanno dato un camerino cabrio, il più piccolo di tutti! Ama è umile. Non usiamo l’aria condizionata, non c’è, deve morire qui”, ha scherzato Fiorello facendo ridere tutti quanti, primo tra tutti il suo amico Amadeus.