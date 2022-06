Mara Venier fa uno scherzo a Fiorello, la sua reazione è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e Fiorello sono stati i protagonisti dello show musicale di Gigi D’Alessio andato in onda su Rai 1. Nelle ore antecedenti i due si sarebbero incontrati in un noto ristorante di Napoli dando vita ad un simpatico siparietto.

Mara Venier e Fiorello hanno preso parte ad una serata speciale ovvero lo show andato in onda su Rai 1 e dedicato ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Ad ogni modo, sembra che i due si siano incontrati nelle ore antecedenti il concerto di Gigi, in un ristorante di Napoli molto rinomato. E’ stata la stessa Mara Venier a raccontare quanto accaduto e documentare tutto attraverso i suoi profili social. I due sono stati così protagonisti di un siparietto davvero tanto simpatico.



Mara Venier e Fiorello, dopo lo show di Gigi si incontrano al ristorante



Mara Venier e Fiorello sono stati due dei protagonisti principali dello show musicale dedicato ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Ebbene, sembra proprio che a poche ore dall’inizio dello spettacolo, i due si siano incontrati all’interno di un noto ristorante di Napoli, dando vita ad un simpatico siparietto sui social. La conduttrice di Domenica In avrebbe documentato il tutto attraverso i suoi profili social e nello specifico su Instagram.



Simpatico siparietto tra la conduttrice di Domenica In e lo showman più famoso di tutti i tempi



“Posso avere una foto per favore?”, avrebbe chiesto la Venier avvicinandosi a Fiorello che stava cenando con la moglie. Per Rosario Fiorello e Mara è stato un incontro del tutto casuale ed è stato quindi una grande sorpresa per il noto showman.«M’hai fatto morì» , avrebbe risposto Fiorello. “Gli ho fatto uno scherzo”, avrebbe detto Mara, il tutto documentato sul profilo Instagram di Mara. I due sono apparsi quindi insieme ed alle spalle si vedono anche i camerieri del ristorante.«Questa la voglio vedere su tutti i social», avrebbe detto ancora Fiorello abbracciando la conduttrice.



Follower divertiti, tanti i commenti e le interazioni al post della Venier

«Siamo all’ “altro loco”, un ristorante pazzesco di Napoli, dove si può mangiare la pizza più buona di Napoli. Qui fanno la pizza a “rutiell”». Questo ancora quanto aggiunto da Fiorello mentre Mara nella Instagram Stories pare salutasse tutti i suoi follower e camerieri. Inutile dire che queste Instagram stories hanno avuto un successo davvero strepitoso. In tanti hanno commentato sottolineando quanto entrambi fossero divertenti.Grande successo anche per lo show musicale di Gigi al quale hanno preso parte tanti altri artisti e ospiti come Amadeus, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada e tanti altri.