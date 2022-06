Elettra, durante il concerto alcuni ragazzi la insultano, lei ferma tutto e li caccia

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini insultata in modo piuttosto pesante durante un concerto a Riccione. La cantante stoppa tutti e caccia via i giovani spettatori.

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini la quale durante un concerto a Riccione pare sia stata costretta a fermare tutto per riprendere un giovane nelle prime file che pare non abbia fatto altro che insultarla per tutta la durata della sua esibizione. Elettra ha così stoppato la musica e davanti a tutti ha ripreso questo ragazzo senza alcuna remora. Questo è quanto accaduto sabato sera a Riccione, durante un concerto della nota e famosa ricca ereditiera. Cerchiamo di capire Però più nello specifico che cosa è davvero accaduto.



Elettra Lamborghini ferma in sconcerto e caccia via alcuni giovani spettatori



Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, Elettra Lamborghini lo scorso sabato ha tenuto un concerto a Riccione che si è rivelato piuttosto sorprendente. Ad un certo punto, infatti la ricca ereditiera avrebbe fermato il concerto e cacciato via alcuni giovani ragazzi che si trovavano nelle prime file. Il motivo? Pare che durante l’esibizione, questi giovani abbiano iniziato ad insultare Elettra in modo anche piuttosto pesante. “Tro**a”, “Pu””na”, questi alcuni degli insulti lanciati ad Elettra da questi giovani che si trovavano proprio nelle prime file.

Giovani spettatori la insultano in modo piuttosto pesante, lei stoppa tutto e li invita a uscire

Elettra proprio per la vicinanza di questi giovani al palco, pare che non abbia fatto tanta fatica ad ascoltare queste brutte parole e così ad un certo punto ha bloccato tutto ed ha chiesto a gran voce che questi giovani andassero via”. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai cog…”. Queste le parole di Elettra, pronunciate proprio davanti a tutti. Il video, ovviamente è finito sui social network facendo il giro del web. L’artista ha ottenuto tanti messaggi di solidarietà e la stessa su internet poi ha spiegato quanto accaduto e quella che è stata la sua reazione.

Lo sfogo della ricca ereditiera sui social

“Purtroppo parlo a nome di molte artiste. Sui social c’è questo stupido trend per cui i ragazzi vanno ai concerti e insultano gli artisti. Stasera è capitato a me. Ero pietrificata, questi ragazzi avevano la bava alla bocca”. Quanto quanto spiegato nello specifico da Elettra che è stata appoggiata da tantissimi fan, amici e colleghi.