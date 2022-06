Ignazio Moser, sui social si sfoga senza freni, poi fa un appello

0 SHARES Condividi Tweet

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sembra aver affidato il suo sfogo ai social. Ennesimo furto, questa volta in auto. Ignazio Moser si sfoga e lancia un appello sui social.

I ladri in queste ore sembra che si siano introdotti in diverse abitazioni di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Proprio nelle ultime ore, infatti, diversi ex volti noti di Uomini e Donne, sembra abbiano denunciato sui social i furti subiti. Stiamo parlando ad esempio di Cecilia Zagarrigo e di Lorenzo Riccardi, entrambi residenti a Milano. Ebbene, sono state ore difficili anche per il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ovvero Ignazio Moser. Pare che il figlio del noto ciclista abbia avuto a che fare con una visita sgradevole e non gradita dei ladri. A differenza degli altri, però, Ignazio ha subito un furto in auto. Ma cosa è accaduto? A raccontare tutto è stato proprio lui. Cerchiamo di capire esattamente che cosa è accaduto a Ignazio Moser.

Ignazio Moser racconta la disavventura con i ladri



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Ignazio Moser nelle scorse ore sembra aver raccontato di aver subito un furto. I ladri avrebbero fatto irruzione all’interno della sua automobile. Avrebbero rotto il vetro dell’auto, poi tentato di portare via il volante ma non ci sarebbero riusciti per fortuna. E’ stato proprio lui a raccontare quanto accaduto, cercando di capire il motivo per il quale i ladri non sarebbero riusciti a portare a termine il furto.

Lo sfogo del fidanzato di Cecilia Rodriguez

“Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non li ho visti, ma penso sia andata così…”. Queste le parole di Ignazio piuttosto infuriato per l’accaduto. Poi, ad un certo punto durante il racconto Ignazio avrebbe anche con ironia aggiunto “Sono ripassati a trovarmi perchè gli mancavo”. Poi ha voluto fare un appello ai ladri, chiedendo di trovare un accordo. “Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni/un mese e vi lascio qualcosina…”. Queste ancora le parole del fidanzato dell’influencer argentina.

Le parole di Ignazio, l’appello ai ladri

Insomma, i ladri sembra che non vogliano proprio lasciarlo in pace. Ignazio però questa volta è apparso piuttosto infastidito da questa situazione. “In questo modo voi evitate lo sca**o di fare questi scempi e io evito queste rotture di coglii…”. Ha infine aggiunto Ignazio, convinto di parlare direttamente ai suoi ladri che molto probabilmente lo seguono anche sui social.