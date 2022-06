Michelle Hunziker e Serena Autieri grandi amiche, tutto è iniziato 10 anni fa

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Autieri racconta come è iniziata l’amicizia con Michelle Hunziker. Le due si sono incontrate dieci anni fa e da quel momento non si sono più lasciate.

Michelle Hunziker è una nota conduttrice svizzera la quale ormai da diversi anni vive e lavora nel nostro paese. Sostanzialmente ha costruito la sua vita in Italia e lo ha fatto nel momento in cui ha sposato Eros Ramazzotti. Sappiamo bene come poi è andata tra i due, ma Michelle ha avuto modo di farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano ed oggi è una conduttrice di grande successo. Ebbene, pare che ovviamente Michelle abbia anche tanto legato con alcuni colleghi e tra questi ci sarebbe proprio lei Serena Autieri. Quello che lega Michelle a Serena è una amicizia davvero autentica e vera e questo ci fa tanto piacere perché in genere nel mondo dello spettacolo esiste tanta invidia e cattiveria. Le due, invece sono legate proprio da una amicizia vera e per certi versi anche invidiabile.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, storia di una grande amicizia

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono molto amiche e ne hanno dato prova in tutti questi anni. Sembra che a distanza di tanto tempo infatti le 2 siano sempre più complici ed anche molto affiatate. Hanno pubblicato di tanto in tanto sui loro profili Social momenti di spensieratezza trascorsi insieme, così come anche vacanze e giorni di relax.



Serena spiega quando e dove è nata l’amicizia con la showgirl e conduttrice svizzera

Nel corso di un’intervista che Serena Autieri ha rilasciata al settimanale Intimità pare abbia parlato proprio dell’ amicizia che la lega a Michelle Hunziker. Serena avrebbe raccontato di aver conosciuto Michelle circa 10 anni fa in Alta Badia. Entrambe si trovavano in vacanza e dunque in un contesto molto tranquillo. Dopo questo incontro, avvenuto quindi per caso, le due sarebbero diventate grandi amiche e inseparabili. Anche le loro figlie hanno subito legato tanto. Ricordiamo che Serena è mamma di Giulia una ragazzina avuta dal marito Enrico Griselli. Le figlie di Michelle sono invece alle piccole Sole e Celeste nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Empatia e Alchimia, ecco cosa lega Serena e Michelle

Tornando all’intervista che Serena ha rilasciato in questi giorni ,pare che la stessa abbia sottolineato come tra di loro ci sia una grande empatia ed Alchimia che poi è quello che le ha unite fin dal primo momento.“Tra noi non esiste competizione. C’è solo la voglia di stare insieme e divertirsi. Io gioisco per le sue cose e lei fa lo stesso per le mie, c’è la gioia e l’affetto puro. Sono semplicemente felice se lei è felice”.