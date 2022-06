Fedez scrive un post per Giovanni Allevi dopo l’annuncio della malattia e lui gli risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Allevi ha annunciato la malattia. Il musicista ha fatto sapere di essere affetto da un mieloma. Fedez, ha voluto attraverso i social fare un grande in bocca al lupo al musicista.

Il grande musicista Giovanni Allevi, uno dei più amati ed apprezzati non soltanto in Italia ma anche all’estero in queste ore sembra abbia dato a tutti i suoi fan e non solo, una triste notizia. Il grande musicista ha scelto nelle scorse ore di rendere pubblico il fatto di aver scoperto di essere purtroppo affetto da un brutto male. Il 53enne pianista e compositore di origini marchigiane, sembra che abbia scelto proprio le note della sua bellissima musica per annunciare la malattia. Un mieloma, questo quello di cui purtroppo Giovanni è affetto. Tantissimi i messaggi arrivati da parte di tantissimi colleghi, amici e fan, che hanno fatto sentire la loro vicinanza al musicista. Uno tra tutti Fedez, il quale purtroppo ha vissuto in prima persona questa sofferenza qualche mese fa quando gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Ebbene, il rapper milanese ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento e di auguri.

Giovanni Allevi annuncia la malattia



Il 53enne musicista e pianista nelle scorse ore ha annunciato la malattia e lo ha fatto in modo piuttosto schietto e diretto.”Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Tantissimi messaggi di affetto e solidarietà, corredati da cuoi, fiori e note musicali, che stanno inondando la rete”. Questo il messaggio apparso sul suo profilo social.

Il messaggio del musicista per i suoi fan, amici e colleghi

“La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Queste ancora le sue parole. Pare che da diverso tempo ormai Giovanni soffrisse di mal di schiena ma ha continuato a portare avanti il suo lavoro tra concerti ed esibizioni. Ora sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a delle cure.



Fedez gli manda un grande in bocca al lupo, la risposta di Giovanni non tarda ad arrivare

Tantissimi i messaggi arrivati sotto al post da parte di amici, colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, come abbiamo già avuto modo di vedere, ci sarebbe Fedez. “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Questo il messaggio scritto da Fedez e che ha inviato su Twitter a Giovanni. Non è tardata ad arrivare la risposta del musicista. “Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero! Spero a presto. Giovanni”.