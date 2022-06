Platinette diretta su Max Giusti: “Per me lui è un mistero”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di Boss in incognito andrà in onda nella serata di oggi. E proprio Platinette ha colto di recente l’occasione per esprimere il suo pensiero sulla trasmissione e su Max Giusti.

L’ultima e attesissima puntata di Boss in incognito, il programma condotto da Max Giusti, andrà in onda proprio nella serata di oggi martedì 21 giugno 2022. E proprio a proposito di tale trasmissione si è recentemente espresso il noto conduttore radiofonico Marco Coruzzi, noto a tutti con lo pseudonimo Platinette, sulle pagine di DiPiùTV. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Il commento di Platinette sul conduttore Max Giusti

Boss in incognito è un programma seguito con molto affetto dai telespettatori e a proposito di tale programma, la cui ultima puntata verrà trasmessa nella serata di oggi, si è espresso il noto conduttore radiofonico Mauro Coruzzi ovvero Platinette il quale proprio sulle pagine di DiPiùTV ha dichiarato “Come faccia Max a fare tutto quello che fa, per me rimane un mistero: è un comico, un cabarettista, un imitatore, un conduttore televisivo e anche radiofonico, un attore e, infine, un commediografo”. Bellissime parole, quindi, nei confronti del celebre conduttore a proposito del quale ha poi affermato “Basta leggere il lungo elenco dei suoi talenti per capire che non si ferma mai”.

Le belle parole sul programma: “Emoziona i telespettatori perchè racconta tante vite”

Platinette sempre sulle pagine del giornale sopracitato si è espresso parlando della trasmissione condotta da Max Giusti e in onda oggi con l’ultimo appuntamento della stagione. Nello specifico stiamo parlando di ‘Boss in incognito’ a proposito del quale il conduttore radiofonico ha dichiarato “E’ un grande viaggio nelle aziende italiane che emoziona i telespettatori perchè racconta tante vite, tutte uniche e speciali”. Platinette ha poi colto l’occasione per precisare come, tale programma, consente ai telespettatori di poter conoscere quello che è il reale rapporto tra un imprenditore italiano e un dipendente. E a proposito di Max Giusti ha dichiarato “E’ il pilota di questo contenitore di storie”.

Il cambiamento di Max Giusti negli anni

Rispetto alla prima edizione di Boss in incognito ecco che il conduttore Max Giusti oggi sembra essere diverso. Secondo quanto rivelato da Platinette oggi il conduttore sembra essere riuscito a gestire il programma in modo diverso rispetto al passato, e di preciso rispetto alla prima edizione trasmessa di preciso nel 2020. E a proposito di tale cambiamento si è così espresso “Saranno stati gli autori a decidere che quest’anno le storie di vita di un’Italia in ripresa dovessero essere al centro della trasmissione”.