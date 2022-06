Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si sfoga con Vaporidis che fa un confessionale su di lei

0 SHARES Condividi Tweet

Mercedesz Henger dopo il litigio con Edoardo Tavassi si è resa protagonista di un lungo e duro sfogo con il naufrago Nicolas Vaporidis al quale ha rivelato di essersi trovata tutti i naufraghi contro.

E’ arrivata in Honduras da alcune settimane e fin da subito si è resa protagonista di varie dinamiche. Di chi stiamo parlando? Semplice, della figlia di Eva Henger e quindi Mercedesz Henger. La giovane donna alcuni giorni fa si è resa protagonista di un duro scontro con il naufrago Edoardo Tavassi. E proprio in seguito a tale litigio, e di preciso dopo aver fatto ritorno su Playa Ultimo Sfuerzo, ha colto l’occasione per sfogarsi con l’attore Nicolas Vaporidis. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dalla Henger?

Il lungo e duro sfogo di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger non sembrerebbe aver gradito particolarmente il comportamento di alcuni compagni naufraghi durante il suo pesante litigio con Edoardo Tavassi. E non ha perso l’occasione per precisarlo nel corso di una lunga chiacchierata con Nicolas Vaporidis. L’ex fidanzata di Lucas Peracchi ha nello specifico affermato “Quello che mi ha fatto rimanere più male è che le persone che mi hanno dato dei suggerimenti, nella discussione sono stati zitti…Tutti mi hanno dato contro…”.

Il consiglio di Nicolas Vaporidis

Mercedesz Henger ha colto l’occasione della chiacchierata con Vaporidis per dare vita ad un lungo e duro sfogo. E proprio in seguito a tale chiacchierata, e di preciso durante un confessionale, il naufrago ha voluto esprimere il suo pensiero affermando “Le intenzioni di Edoardo sono sempre state chiare…Lui voleva giocare, ma mantenere un’amicizia nel programma…Lei si è presa e non si è resa conto di alcuni messaggi chiari di Edoardo…”. Ma non solo, Vaporidis ha anche voluto dare alla bella Mercedesz un consiglio affermando “Hai avuto troppe aspettative su Edoardo…Ed è normale poi rimanerci male…Salvaguarda la tua bellezza…”.

Il commento di Marialaura De Vitis su Mercedesz Henger

E sempre nel corso del daytime andato in onda nella giornata di ieri ecco che vi è stata anche un’altra naufraga che ha espresso il suo pensiero sulla figlia di Eva Henger utilizzando delle parole abbastanza dure. E nello specifico stiamo parlando della pupa Marialaura De Vitis che parlando con Vaporidis ha rivelato “Si è comportata male negli ultimi giorni…Gliel’ho detto anche in faccia…”. Sempre Marialaura a proposito dello scontro tra Edoardo e Mercedesz si è espressa precisando che entrambi hanno commesso degli errori.