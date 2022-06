Samuel Peron papà per la prima volta e lui sui social scrive un post da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci sono in attesa del primo figlio. Ad annunciarlo è stato il noto ballerino e insegnante di danza tramite i social.

Sta attraversando uno splendido periodo dal punto di vista professionale il celebre ballerino e insegnante di danza Samuel Peron. Quest’ultimo infatti nelle scorse ore ha annunciato ai suoi fan tramite i social network che molto presto diventerà per la prima volta papà. La compagna Tania Bambaci, alla quale è sentimentalmente legato da molti anni, è infatti in attesa del loro primo figlio.

La storia d’amore tra Samuel Peron e Tania Bambaci

Tutti conoscono Samuel Peron, celebre ballerino ma anche insegnante di danza diventato particolarmente noto al pubblico anche grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. E proprio nel corso delle scorse ore ha annunciato a tutti i followers, che sono soliti seguirlo con costanza e affetto, la splendida notizia sopracitata. Peron e la celebre attrice e modella Tania Bambaci sono una coppia da molti anni. Nello specifico tale storia ha avuto inizio circa 10 anni fa dopo essersi conosciuti durante un corso di recitazione. Nel 2020 però si sono trovati ad attraversare un momento di profonda crisi a causa della quale per qualche mese dopo tanti anni di convivenza si sono anche allontanati. Questa crisi è servita a farli tornare insieme ancora più uniti di prima. Ed infatti dopo qualche mese di lontananza i due non solo hanno deciso di tornare insieme, ma nel 2021 hanno anche annunciato il matrimonio. In realtà Samuel Peron e Tania Bambaci non sono mai convolati a nozze ma un’importante novità ha impreziosito il loro rapporto. Nello specifico i due molto presto diventeranno per la prima volta genitori.

L’annuncio social di Samuel Peron

Per annunciare ai suoi tantissimi followers la gravidanza della compagna ecco che Samuel Peron ha condiviso sui social una fotografia in cui bacia il pancino della Bambaci. E come didascalia a tale immagine ha scritto “Il più bel regalo che potessimo desiderare”.

Chi è la compagna di Samuel Peron

Ma esattamente chi è Tania Bambaci , ovvero la compagna di Samuel Peron? A tale domanda è possibile rispondere affermando che questo è il nome di una giovanissima attrice di soli 31 anni diventata particolarmente nota al pubblico grazie alla partecipazione a vari concorsi di bellezza. Nello specifico la Bambaci ha prima partecipato a Miss Italia nel 2010 e poi ancora nel 2011 ha vinto Miss Mondo Italia. Poi ancora la giovane attrice siciliana ha anche preso parte a diversi film e cortometraggi e poi ancora ad alcuni episodi di Squadra Antimafia- Il ritorno del Boss.