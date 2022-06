Federica Pellegrini presto sposerà Matteo Giunta e rivela particolari sulle nozze

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini alla fine del mese di Agosto sposerà a Venezia il fidanzato Matteo Giunta. Le nozze avranno luogo in Chiesta e l’ex nuotatrice indosserà un tradizionale abito bianco.

Manca sempre meno a quello che viene considerato il matrimonio più atteso dell’anno ovvero quello tra la celebre ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini e il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due convoleranno a nozze alla fine di agosto nella città di Venezia. E proprio del matrimonio ne ha parlato recentemente Federica Pellegrini nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa.

Grande attesa per il matrimonio di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini sposerà il suo ex allenatore Matteo Giunta alla fine del mese di agosto. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore alla fine della quinta olimpiade della Pellegrini , anche se già in molti avevano capito che a legarli fosse più che un semplice rapporto professionale. Ad organizzare il matrimonio sarà Enzo Miccio e numerosissimi saranno sicuramente gli ospiti vip che prenderanno parte all’evento. Di recente l ex nuotatrice ha condiviso sui social, e di preciso su Instagram, una serie di storie relative al suo addio al nubilato a Formentera che stando a quanto testimoniato proprio da tali storie sembrerebbe essersi rivelato un grandissimo successo.

Le rivelazioni dell’ex nuotatrice: “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in Chiesa”

Nel corso di una recente intervista rilasciata a La Stampa Federica Pellegrini ha parlato delle sue nozze facendo alcune rivelazioni. Nello specifico l’ex nuotatrice ha affermato “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa. Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì”. Quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta sarà quindi un tradizionale matrimonio in Chiesa. Ma non solo, Federica Pellegrini ha poi continuato confermando anche la presenza dei loro amatissimi tre cani ovvero i tre bulldog francesi.

Le indiscrezioni sulle nozze

E sempre a proposito delle nozze che uniranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono emerse nel corso delle ultime ore ulteriori indiscrezioni. Nello specifico è emerso che a fare da testimone a Federica sarà il fratello Alessandro che dovrà anche prepararsi un discorso e parlare in pubblico. Non sembrerebbe essere invece chiaro quale sarà la Chiesa all’interno della quale verranno celebrate le nozze. Un po’ di tempo fa i due fidanzati sono stati avvistati insieme presso la chiesa di San Zaccaria a Venezia, e proprio per tale motivo sono molti coloro che pensano che il matrimonio possa essere celebrato al suo interno. Al momento però non sembrerebbe essere ancora chiaro, per cui per scoprire se davvero sarà così bisognerà attendere ancora un po’.