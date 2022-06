Laura Pausini viaggia da sola con la figlia Paola e sui social scrive un post pieno di emozione

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Pausini sui social ha raccontato ai suoi followers la grande emozione provata nel viaggiare da sola in compagnia della figlia Paola.

Un momento di assoluta normalità è stato quello vissuto da Laura Pausini che insieme alla sua piccola Paola ha condiviso un viaggio in treno. Un viaggio da sole, mamma e figlia, che la celebre artista ha raccontato sui social rivelando tutta la sua emozione.

Laura Pausini emozionata per il viaggio in treno con la figlia Paola

Quello che per molti potrebbe essere un normale viaggio in treno con un figlio ecco che per Laura Pausini è stata un’esperienza unica e indimenticabile che si augura di poter ripetere presto. La nota artista italiana è abituata a viaggiare per il mondo circondata da tantissima gente, ma ad emozionarla particolarmente è stato il viaggio in treno in compagnia della sua piccola Paola. Un viaggio durante il quale la mamma e la sua bambina di 9 anni hanno avuto la possibilità di godere di momenti di intimità davvero indimenticabili. E a raccontare di questo viaggio è stata la stessa Laura Pausini ai suoi 3,4 milioni di followers sui social.

Le parole espresse dalla nota artista italiana

“Per la prima volta da quando è nata, io e Paola abbiamo fatto un viaggio da sole, in treno, verso la Romagna, con uno zaino e una borsetta e abbiamo partecipato alla Santa Cresima di mio nipote Tommaso.. poi abbiamo cenato sul prato su grandi tavoli di legno (…) sembrava di essere in un film!”. Sono state queste nello specifico le parole scritte da Laura Pausini sui social. L’artista ha quindi raccontato alcuni attimi di vita normale che per una famosa artista come lei, impegnata ad esibirsi in tutto il mondo, rappresentano l’eccezione. Laura Pausini ha poi proseguito il suo lungo post scrivendo “Abbiamo scoperto insieme un nuovo aspetto della vita che io chiamo “normale” perché anche se può sembrarvi strano, noi viaggiamo sempre con tante persone al nostro fianco per via del mio mestiere, persone che ringraziamo sempre per il loro aiuto ma che oggi, grazie alla loro assenza, ci hanno permesso di vivere una delle esperienze più fantastiche della nostra vita insieme”.

Il grande desiderio dell’artista

In ultimo Laura Pausini ha concluso rivelando ai suoi followers qual è il suo desiderio ovvero quello di poter viaggiare ancora una volta da sola insieme alla sua piccola Paola. “Non importa se in futuro non sarà facile viaggiare, se ci fermeranno ogni 5 minuti per fare una foto, noi questo viaggio lo vogliamo ripetere con nuove mete, con due zaini e mano nella mano, madre e figlia”, queste le parole scritte dalla Pausini che ha poi concluso “PS: si papà , tu ci sei mancato tanto PS2: Paola tu sei la mia vita altro io non ho“.