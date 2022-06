Unomattina, Maria Soave senza freni su Massimiliano Ossini: “Quello che si vede in onda”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Soave è la conduttrice di UnoMattina Estate insieme a Massimiliano Ossini e sembra che abbia svelato il loro rapporto nel corso di una recente intervista.

Maria Soave è la conduttrice di UnoMattina Estate insieme a Massimiliano Ossini. Lei è la giornalista del Tg 1 e proprio in queste ore sembra abbia parlato del suo rapporto con Il collega. Maria ha parlato così nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Radiocorriere Tv. Ma cosa ha dichiarato nel corso dell’intervista la nota giornalista? Facciamo un pò di chiarezza.

Maria Soave la conduttrice di UnoMattina Estate si confessa



Maria Soave è una nota conduttrice di UnoMattina Estate e lavora al fianco di Massimiliano Ossini. Lei è una nota giornalista e pare che nel corso di un’intervista rilasciata a Radiocorriere Tv abbia tanto parlato del suo rapporto con Massimiliano Ossini.“Sono felice, sta andando bene, innanzitutto tra di noi. Quella che si vede in onda è una sintonia vera di due persone che si sono trovate subito simpatiche, che lavorano insieme, collaborano e si scambiano idee”. Queste le parole dichiarate dalla giornalista che ha anche aggiunto il suo desiderio, ovvero quello di imparare dal collega l’amore che Ossini ha per la natura. Pare che Maria non abbia una grande dimestichezza con la natura e sorridendo avrebbe etto di non avere tanta confidenza nemmeno con le piante di casa.



La conduttrice parla del suo rapporto con Massimiliano Ossini



Poi la conduttrice pare che abbia parlato anche della sua avventura a UnoMattina Estate dicendo come per lei sia una sfida abbastanza stimolante ma nel contempo anche molto faticosa. Questo è anche quello che ha dichiarato Massimiliano Ossini.“E’ un’occasione per allargare lo sguardo. Prima di iniziare mi sono detta: non sarò perfetta ma mi impegnerò, mi divertirò e imparerò delle cose”. Queste ancora le parole dichiarate da Maria Soave. Quest’ultima nel corso dell’intervista avrebbe svelato qualcosa di se, dicendo di essere molto insicura in genere come persona.



Il ricordo della sua infanzia



Poi ancora ha parlato della sua infanzia a Diamante in Calabria dove i suoi hanno comprato una casa proprio quando la sua mamma era incinta.Mio padre non c’è più da tre anni e quello è autenticamente il luogo del cuore”. Maria Soave sarà impegnato con UnoMattina Estate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.10 a mezzogiorno su Rai 1.