Isola dei Famosi, Alvin svela un aneddoto del passato sul suo rapporto con Ilary Blasi

Nel corso di una recente intervista l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin ha parlato del suo rapporto con la conduttrice Ilary Blasi rivelando cosa accade realmente tra i due lontano dalle telecamere.

Sta per concludersi l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ovvero il noto reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tante sono state le dinamiche che hanno fatto discutere quest’anno, ma soprattutto a trovarsi spesso al centro dell’attenzione mediatica sono stati la conduttrice e l’inviato in Honduras Alberto Bonato conosciuto da tutti con lo pseudonimo Alvin. Quest’ultimo nel corso di un’intervista rilasciata di recente a Fanpage ha parlato proprio del rapporto con la moglie di Francesco Totti facendo delle particolari rivelazioni.

La rivelazione di Alvin sul rapporto con Ilary Blasi

Alberto Bonato e Ilary Blasi si conoscono da molto tempo. E in diverse occasioni hanno avuto la possibilità di lavorare insieme. Proprio di recente il noto inviato dell’Isola dei Famosi è stato intervistato da Fanpage, e nel corso di questa intervista ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con la celebre conduttrice di Canale 5. Nello specifico nel corso dell’intervista sopracitata Alvin ha rivelato di aver sempre avuto con Ilary questo rapporto fatto di prese in giro, ironia e doppi sensi. E più nello specifico ha affermato “Il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro”

Alvin e Ilary Blasi uniti da una bella amicizia

Sempre nel corso della stessa intervista Alvin ha poi colto l’occasione per rivelare di essere legato ad Ilary da una bella e sincera amicizia. Il loro rapporto fatto di battute e doppi sensi è uguale davanti e lontano dalle telecamere. E proprio questo loro particolare rapporto ha tanto appassionato i telespettatori nel corso delle settimane. Lo stesso Alvin nel corso di un’altra intervista, rilasciata alcuni giorni fa, ha inoltre rivelato di voler bene a Ilary proprio come se ne vuole ad una sorella.

Alvin costretto a rimproverare i naufraghi

All’Isola dei Famosi quest’anno non sono mancate le polemiche e le discussioni. In molte occasioni Infatti i naufraghi nel discutere tra di loro hanno anche provocato parecchia confusione, e proprio questo ha fatto molto infastidire l’inviato che ad un certo punto si è trovato costretto a dover intervenire per rimproverare alcuni dei naufraghi. Questo è accaduto nel corso di un puntata durante la quale i battibecchi tra i naufraghi in diretta su Canale 5 sono stati molti. Ma, quale naufrago ha colpito più di tutti l’inviato? La risposta è il celebre attore Nicolas Vaporidis. Di lui Alvin ha apprezzato la determinazione mostrata nel corso dei mesi nonostante questa fosse la sua prima esperienza all’interno di un reality show.