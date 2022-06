Gerry Scotti racconta un aneddoto della sua vita a Fedez che ha una reazione inaspettata

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti è stato ospite a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal. Le parole inedite del conduttore sulla morte della sua mamma e di quello che è stato costretto a fare.

Gerry Scotti lo conosciamo tutti per essere sicuramente un noto conduttore televisivo ed anche uno dei più amati di sempre. I programmi da lui condotti sono stati sempre un grandissimo successo e su questo non c’è alcun tipo di dubbio. È stato da sempre anche molto schietto e sincero e in alcune occasioni ha parlato anche del suo privato. Negli ultimi tempi è stato ospite a Muschio Selvaggio il podcast di Fedez dove sembra aver raccontato qualcosa di incredibile legato alla sua vita privata e nello specifico alla morte della madre. Ma cosa ha dichiarato di così tanto incredibile il noto conduttore?

Gerry Scotti ospite a Muschio Selvaggio il podcast di Fedez e Luis Sal

Gerry Scotti è stato ospite a Muschio Selvaggio ovvero il podcast di Fedez e Luis Sal. Ebbene il noto conduttore pare che durante la chiacchierata con Fedez durata all’incirca un’ora ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua vita privata che fino ad ora non aveva mai svelato e che avevo tenuto per se. Sembra che il conduttore abbia affrontato nello specifico un tema relativo proprio al rapporto con la popolarità e notorietà. Il conduttore avrebbe sottolineato il fatto che sicuramente essere uno dei personaggi più popolari e noti del nostro paese è molto soddisfacente, ma la popolarità ha comunque anche degli effetti collaterali così come li ha chiamati lui stesso.

Il conduttore svela aneddoti privati legati alla morte della madre

Il presentatore ha così raccontato un episodio che pare fosse legato proprio al momento più doloroso per lui, ovvero la perdita della sua mamma. Pare che qualcuno all’interno dell’ obitorio dove si trovava il corpo della sua amata mamma, nonostante il momento così tanto delicato e di profonda tristezza, si sarebbe avvicinato a lui per chiedergli degli autografi. ” Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre – purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa e non c’erano i cellulari – una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: “Ci fai un autografo?” Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”.

Dopo le parole di Gerry, Fedez risponde

Dopo aver ascoltato quelle parole lo stesso Fedez ha risposto che lui avrebbe sicuramente reagito in altro modo. “Gli avrei dato una testata”, ha risposto Fedez.