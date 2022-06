Lory Del Santo perdona il fidanzato Marco e Nicola Savino la prende in giro

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo avrebbe perdonato il fidanzato Marco Cucolo dopo le scuse arrivate in studio. Nicola Savino avrebbe punzecchiato la coppia dicendo “Sembra The Lady”.

Lory Del Santo è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi 2022. La showgirl è stata eliminata qualche settimana fa e pare che abbia continuato ad essere protagonista del reality anche una volta fuori. Qualche giorno fa aveva anche fatto intendere di avere essere in crisi con il suo fidanzato Marco Cucolo con il quale tra l’altro ha preso parte alla stessa edizione dell’Isola dei famosi. La showgirl pare si fosse lamentata del comportamento tenuto da Marco durante la loro permanenza in Honduras, semplicemente per il fatto di non essere intervenuto e di non averla difesa dagli attacchi gratuiti molto spesso arrivati dai compagni d’avventura. Sembrava che tra di loro le cose fossero davvero molto gravi eppure Lory ha già perdonato il suo fidanzato.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, crisi rientrata

Nelle scorse puntate dell’Isola dei Famosi Lory Del Santo era apparsa piuttosto dura nei riguardi del fidanzato. Lo aveva accusato di tradimento e aveva detto di essersi sentita abbandonata e tradita quando in tanti l’hanno accusata di essere falsa. Effettivamente Marco sembra non sia intervenuto molto per difendere la sua compagna e Lory pare che ci sia rimasta proprio male. La showgirl Infatti era parta molto arrabbiata nei confronti del suo fidanzato e aveva addirittura promesso di non riprenderlo in casa una volta tornato dall’esperienza in Honduras. Le cose sarebbero andate diversamente visto che Marco si sarebbe scusato con la sua fidanzata. Lori lo avrebbe immediatamente perdonato.

Marco entra in studio con una mazzo di rose e si scusa con la fidanzata

Cucolo si è presentato nello specifico in studio durante la semifinale dell’Isola dei Famosi con in mano un mazzo di rose rosse proprio per riconquistare la sua fidanzata. Vladimir Luxuria sarebbe andato incontro a Marco, invitandolo a pensarci bene prima di riappacificarsi con la sua fidanzata. Ovviamente si trattava di un gioco o forse di una provocazione visto che l’opinionista in queste settimane non si è risparmiata nel criticare Lory Del Santo. L’altro opinionista invece Nicola Savino pare che abbia fatto di tutto per far riavvicinare i due fidanzatini.

Le scuse di Marco, la replica di Lory

“Voglio dire che io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire, che non sono riuscito a dire è che in questi nove anni sei stata fondamentale. Sei una donna leale, sincera, vera. Mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che sei stata attaccata. Io so benissimo come sei. Di questo ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato. Mi farebbe piacere ritornare con te”. Queste le parole di Cucolo, alle quali Lory ha immediatamente risposto.“Io devo dirti una cosa, stai attento. Ti conosco, so che sei buonissimo. Io ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, ma quando una persona rimane sola tu sai benissimo che può diventare più fragile. E allora è meglio essere in due”. “Sembra una scena di The Lady”. Queste le parole piuttosto pungenti di Nicola Savino.