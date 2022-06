I Maneskin e Achille Lauro bocciati, chi si è espresso così su di loro

0 SHARES Condividi Tweet

Linus in occasione di un’intervista rilasciata a Libero per i 40 anni di Radio Deejay ha espresso il suo parere su alcuni artisti della musica italiana utilizzando parole critiche.

Sono trascorsi 40 lunghi anni dalla nascita di una delle radio più famose e ascoltate ovvero Radio Deejay. E proprio in occasione di tale evento verrà organizzato un grande party nei prossimi giorni e di preciso il prossimo 25 e 26 giugno. Inoltre in occasione di tale evento il famoso conduttore radiofonico Linus ha rilasciato a Libero una bella ma soprattutto sincera intervista nel corso della quale ha colto l’occasione per esprimere il suo parere su alcuni giovani artisti attualmente molto popolari nel nostro Paese e non solo. A chi stiamo facendo riferimento? Ai Maneskin, considerati da un po’ di tempo un fenomeno mondiale, e poi ancora Achille Lauro e Blanco.

Grande festa per i 40 anni di Radio Deejay

Tutti ascoltano Radio Deejay ovvero una delle radio italiane più famose da ormai 40 lunghi anni. Proprio per festeggiare questo successo e questo importante traguardo il prossimo fine settimana, ed esattamente sabato 25 e domenica 26 giugno, verrà organizzata una grande festa. In occasione di questo evento il noto DJ Linus ha rilasciato, come affermato poc’anzi, una lunga intervista a Libero nel corso della quale ha colto l’occasione per rivelare il suo pensiero su quelli che sono gli artisti che oggi popolano il mondo della musica. Nello specifico Linus ha prima parlato di Achille Lauro e i Maneskin utilizzando delle parole un po’ critiche. A proposito di Lauro ha affermato “Purtroppo sembra che l’immagine sia più importante dei contenuti e qualche volta lo è. Per esempio, Achille Lauro si è forse un po’ perso per strada perché ha dato più importanza alla confezione che non alla ricerca artistica. So che ora lui mi menerà, ma lo dico con grande affetto nei suoi confronti”.

Le parole critiche di Linus per i Maneskin

A proposito dei Maneskin invece ha dichiarato “Lo stesso vale per i Maneskin. Per ora il loro repertorio è fatto di alcune buone canzoni ma non hanno ancora dimostrato di sapere comporre un brano all’altezza della loro popolarità. Certo, sono ancora giovani, hanno tempo per crescere, a livello tecnico sono bravi e la loro presenza scenica è strepitosa, ma per durare nel tempo devi avere anche qualcosa di importante da dire”. Queste parole hanno attirato però alcune critiche ed infatti vi è stato chi sui social ha pensato di rispondere elencando tutto quello che di bello i Maneskin hanno fatto nell’ultimo anno.

Le belle parole per Blanco

A proposito di Blanco invece Linus si è espresso utilizzando delle belle parole ovvero “Blanco. Se penso all’età e a tutto quello che ha fatto in un anno… è stato fantastico. Ora però lui e le persone che lo circondano devono restare lucidi perché il pericolo è inflazionarsi. Il mio consiglio sarebbe di fermarsi e di tornare tra un anno con una versione 2.0 di se stesso”. Alla domanda del giornalista che ha chiesto al dj se oltre a Blanco vi sono altri nomi di artisti giovani all’altezza del loro successo ecco che Linus ha risposto di no precisando che gli altri artisti tendono a somigliarsi un po’ tutti tra di loro. Il dj ha poi concluso sottolineando “Purtroppo non ho mai vissuto un momento musicalmente così effimero come quello attuale”.