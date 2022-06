Stefano De Martino e Andrea Delogu condurranno Tim Summer Hits e su Amadeus: “Non può essere geloso”

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova edizione del Tim Summer Hits prenderà il via domani 23 giugno. E a condurre saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu

Avrai inizio domani 23 giugno e proseguirà anche nelle serate del 24 e 25 giugno la registrazione del Tim Summer Hit. Stiamo nello specifico parlando di un fantastico evento musicale che si svolgerà nella splendida Piazza del Popolo a Roma. L’evento si sposterà poi anche a Portopiccolo e Rimini, e a partecipare saranno tanti fantastici ospiti. A condurre le tre serate di musica che verranno trasmesse su Rai 1 tra il 30 e l’ 11 agosto e poi ancora su Radio2 saranno invece Andrea Delogu e Stefano de Martino.

Andrea Delogu e Stefano De Martino conduttori dell’evento musicale Tim Summer Hits

Da ballerino a celebre conduttore. Il successo di Stefano De Martino tende a crescere ogni giorno sempre di più, e infatti il giovane artista viene spesso scelto per la conduzione di vari programmi. Nello specifico sarà proprio Stefano De Martino al fianco di Andrea Delogu a condurre il Tim Summer Hit e a proposito di questa nuova avventura l’ex ballerino della scuola di Amici ha affermato “Diciamo che abbiamo un animo musicale e ovviamente ci piaceva partecipare a questo festival estivo dopo due anni di stop della musica che finalmente ritorna nelle piazze. C’è il bisogno da parte delle persone di vedere i propri beniamini sul palco e c’è da parte degli artisti la voglia di esibirsi”. Sempre nel corso della stessa intervista De Martino ha colto l’occasione per rivelare alcuni degli ospiti presenti. E nello specifico tra i nomi fatti vi troviamo quello di Sangiovanni, Achille Lauro, Nek, Renga, Gigi D’Alessio, Elisa, Elodie ecc.

Il pensiero su Amadeus

Stefano De Martino ha poi proseguito la sua intervista rispondendo ad una particolare domanda del giornalista su Amadeus e la sua possibile gelosia . Domanda alla quale il noto ballerino e conduttore ha replicato affermando “Non c’è niente di cui essere geloso. Visto che è stato citato Amadeus vogliamo onorare e ricordare gli anni d’oro del Festivalbar portato al successo principalmente proprio da lui. Noi ce la metteremo tutta per non rovinare la festa”.

Le belle parole di De Martino per Andrea Delogu e la risposta della conduttrice

De Martino ha poi espresso delle belle parole nei confronti di colei che lo affiancherà in questa nuova esperienza. Stiamo parlando della bellissima oltre che bravissima Andrea Delogu definita dallo stesso De Martino “raggiante“. E a chi gli ha chiesto se la Delogu merita di affiancarlo in questa nuova esperienza ecco che De Martino ha risposto «È brava. Lei sì che se lo merita, io invece non lo so, di sicuro me lo meriterò col tempo». Da parte sua invece Andrea Delogu a proposito del cambiamento avvenuto in lei ha precisato di essersi un giorno guardata allo specchio e di non essersi più piaciuta. Per tale motivo ha cambiato il suo colore dei capelli e tante altre cose che oggi la fanno sentire donna. In ultimo a proposito di De Martino ha rivelato di averlo conosciuto un po’ di tempo fa su Radio 2, esattamente quando è stata chiamata a commentare The Voice.