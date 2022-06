Mattino Cinque News, Patrizia Groppelli attacca Lory Del Santo “Sei la sua badante” e la Del Santo risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo è stata ospite di Mattino Cinque News, e proprio nel corso dell’appuntamento con il programma si è resa protagonista di uno scontro abbastanza acceso con l’opinionista Patrizia Groppelli.

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di lunedì 20 giugno 2022, e proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere al ricongiungimento tra Marco Cucolo e Lory Del Santo. Nella mattina di ieri invece la celebre attrice è stata ospite di Mattino 5 News dove si è resa protagonista di una dura lite con l’opinionista Patrizia Groppelli. Ma, come mai le due donne hanno litigato? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lory Del Santo ospite di Mattino 5 News

Lory Del Santo nella mattina di ieri è stata ospite del celebre programma Mattino 5 News. Nel corso di tale appuntamento con la trasmissione condotta da Federica Panicucci ecco che la celebre attrice ha parlato proprio della sua esperienza all’Isola dei famosi, ma non solo. La conduttrice ha infatti cercato di trovare anche delle risposte su quanto accaduto alcuni giorni fa quando proprio Lory Del Santo, presente all’interno di un locale insieme a degli amici, si è sentita poco bene. Nello specifico l’ex naufraga si è sentita male mentre si trovava all’interno di un locale e per tutta la notte ha avvertito anche dei brividi di freddo. Tutti si sono preoccupati per lei, soprattutto gli amici che le hanno proposto di passare la notte in sua compagnia. Una proposta che però Lory Del Santo non sembrerebbe aver accolto.

La lite con l’opinionista Patrizia Groppelli

Tra i vari ospiti presenti all’interno dello studio di Mattino Cinque News vi era anche la nota opinionista Patrizia Groppelli che non ha perso l’occasione per rendersi protagonista di un duro scontro con l’ex naufraga. Nello specifico tutto ha avuto inizio dopo che Lory Del Santo ha raccontato le sensazioni provate in seguito al malessere avvertito all’interno del locale di Briatore. Esattamente la Del Santo ha raccontato di aver sentito il rumore dei granchi sul letto precisando inoltre “Avevo paura che mi aggredissero, che erano nelle coperte”. Una sensazione questa provata sicuramente sull’Isola dei Famosi e che sembrerebbe essere rimasta impressa nella mente dell’ ex naufraga. A questo punto la Groppelli ha replicato “Cosa avevi bevuto? Sogni anche che i granchi ti vengono in piena città”.

Il pensiero di Patrizia Groppelli su Marco Cucolo

È stato poi nel parlare di Marco Cucolo che tra le due donne è scoppiata una vera e propria scintilla. “Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe stato sull’Isola dei Famosi. Da fuori io posso ipotizzare una cosa del genere, io me lo ricordo quando veniva nelle trasmissioni. Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme”, queste nello specifico le parole espresse dall’opinionista e alle quali Lory Del Santo ha replicato precisando che in realtà per poter convincere Marco Cucolo a partecipare ha dovuto faticare per un mese circa. Patrizia Groppelli ha poi continuato sottolineando che in realtà Lory Del Santo rispetto al compagno ha un’età avanzata, e ha aggiunto “Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. Parole alle quali l’ex naufraga ha risposto “No no assolutamente, lui ha già spiccato il volo con me“.

Duro scontro tra le due donne

Lo scontro tra le due donne è poi proseguito nel momento in cui Lory Del Santo ha raccontato che nella prima notte insieme dopo il reality tra lei e Marco vi è stato poco dialogo. Ciò che più di tutto ha infastidito Lory Del Santo è stato quando Patrizia Groppelli le ha dato della badante. “È nove anni che siete a casa, tu gli fai da cameriera e da badante, e da tutto il resto”, queste nello specifico le parole espresse dall’opinionista e alle quali Lory Del Santo ha risposto “Badante la fai tu a tuo marito”. E ancora “Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro”. Patrizia Groppelli da parte sua non è ovviamente rimasta in silenzio ma al contrario ha replicato rivelando che il suo era un complimento.