Aurora Ramazzotti ha un malore e l’amica Sara Daniele la fotografa

0 SHARES Condividi Tweet

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti durante un aperitivo ai Navigli con Sara Daniele ha avuto un mancamento, dovuto ad un calo di pressione. Aurora racconta tutto sui social.

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti sembra che nelle scorse ore abbia avuto un malore mentre si trovava sui Navigli a Milano. La giovane pare stesse facendo un aperitivo con degli amici, quando improvvisamente si è sentita male ed ha avuto un mancamento. Sono intervenuti i dipendenti del locale che l’hanno soccorso. Fortunatamente niente di grave, solo un calo di pressione, molto probabilmente dovuto al caldo. Ma vediamo nello specifico che cosa è accaduto.

Aurora Ramazzotti ha avuto un malore durante un aperitivo ai Navigli

Aurora Ramazzotti ha avuto un malore nelle scorse ore, mentre si trovava ai Navigli e mentre stava facendo un aperitivo insieme alla sua amica Sara Daniele. A raccontare l’accaduto è stata proprio la stessa attraverso delle Instagram Stories. Aurora ha documentato questo malore con delle foto che la ritraggono distesa per terra in seguito al malore, dovuto molto probabilmente per un calo di pressione.

Il racconto della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, le foto di Sara Daniele per documentare tutto

“Siamo andate sui Navigli. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. Queste le parole della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che immediatamente siano intervenuti i presenti e la situazione sarebbe tornata nella normalità dopo pochi minuti. L’amica, però, pare che abbia immortalato il momento e poi Aurora avrebbe pubblicato le foto proprio sui social.

Aurora tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute

“In tutto ciò Sara Daniele ha pensato di farsi un selfie con me… ma non in condizioni stupende ecco”. Queste ancora le parole dell’influencer. Aurora ha così condiviso le foto in questione per documentare l’accaduto ed ha anche tranquillizzato tutti i suoi fan che pare si siano tanto preoccupati per le sue condizioni di salute. Proprio a dimostrazione del fatto che stesse bene e che il malore fosse un ricordo lontano, pare che l’influencer abbia continuato a scherzando, condividendo le Stories successive arrivando così a rispondere anche ad alcuni rumors, tipo presunta gravidanza, sul suo conto.